Fabryka Tesli staje na tydzień po sabotażu. Musk: „najgłupsi eko-terroryści na Ziemi"

Potwierdził to Andre Thierig, dyrektor podberlińskiej fabryki Tesli. — Jesteśmy zaszokowani, tym co się wydarzyło. To jest już drugi atak na dostawy energii do naszej fabryki i trzeci wymierzony w pobliską linię kolejową. Jesteśmy naprawdę bardzo zaniepokojeni — mówił Andre Thierig Reuterowi. Ujawnił, że fabryka stara się zminimalizować straty i np. była w stanie skorzystać z wprowadzonych wcześniej procedur bezpieczeństwa i np. zabezpieczyła przed zastygnięciem aluminium znajdującego się w specjalnych pojemnikach.

Akcje Tesli w dół

Tygodniowa przerwa w produkcji wygeneruje ogromne straty. Reuters ocenia je na „kilkaset milionów euro”. Jak na razie jednak wiadomo, że w wyniku zawieszenia produkcji z niemieckiej fabryki Elona Muska tylko w ostatni wtorek, czyli w dniu, kiedy wybuchł pożar, z taśm nie zjechało 1000 aut, a takie były plany. Model Y, kosztuje w Europie 50 tys. euro W podberlińskiej fabryce Tesli tygodniowo było produkowanych 6 tys. takich aut. Ten zakład już pauzował w tym roku przez 2 tygodnie z powodu ataków Huti na kontenery z komponentami do produkcji dla tej fabryki.

Tanieją także akcje Tesli. We środę rano w Nowym Jorku ich notowania spadły o 4,6 proc. Od początku roku, łącznie jest to już spadek o 11 proc.

Volcano Group: to my

Joerg Steinbach, minister gospodarki Brandenburgii potępił ten akt sabotażu, uznał, że miał on oznaki terroryzmu, ponieważ dotknął „dziesiątków tysięcy osób”. Tymczasem policja sprawdza, czy oświadczenie opublikowane na stronie kontrapolis.de jest rzeczywiście autentyczne,czy też może ktoś się pod aktywistów podszywa.

Volcano Group zapewnia ze swojej strony, że to ta organizacja dokonała sabotażu Tesli, ponieważ zakład usytuowany w w pobliżu Berlina „każdego tygodnia pochłania ziemię, środki, ludzi, siłę roboczą i wypluwa po 6 tysięcy SUV-ów i innych monstrualnych pojazdów. Ta fabryka zatruwa wody podziemne i zużywa do produkcji ogromne ilości wody pitnej, której i tak jest zbyt mało. Dokonaliśmy tego w prezencie na Dzień Kobiet wypadający 8 marca” - czytamy w liście aktywistów.