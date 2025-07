W rozmowie dominują trzy tematy: sytuacja na granicy i jej polityczne konsekwencje, spór o legitymizację prezydenta elekta i jego zaplecza, a także pytanie o przyszłość rządu i samej Platformy Obywatelskiej.

Co z sytuacją na granicy? Tusk nie miał wyjścia

Rozmówcy zwracają uwagę na to, że decyzja Donalda Tuska o kontrolach na granicy z Polską i Litwą ma swoje gospodarcze konsekwencje – od 7 lipca, gdy kontrole zostaną przywrócone. – To uderzy w biznes, który już teraz zastanawia się nad konsekwencjami – zwraca na wstępie uwagę Michał Szułdrzyński. Uwaga opinii publicznej i mediów, a także oczywiście polityków koncentruje się właśnie tam – na granicy Polski i Niemiec. – Tam dziś toczy się polityka – mówi Michał Kolanko. W rozmowie komentatorzy zastanawiają się też nad politycznymi konsekwencjami całej sprawy dla Donalda Tuska. – Tusk próbuje przejąć punkty konserwatywno-prawicowej agendy i mówi, że on lepiej niż PiS poradzi sobie z pewnymi sprawami. Z tego punktu widzenia nie miał wyjścia, jeśli chodzi o granicę – wskazuje Kolanko, odpierając tezę o tym, że premier „dał się wciągnąć w pułapkę” prawicy.

SN i Nawrocki. Temat nie zniknie

Kolejnym tematem jest uznanie przez Sąd Najwyższy wyniku wyborów i sytuacja wokół tej sprawy. – Pewna część PO uznała mimo wszystko stan faktyczny – zauważa Michał Szułdrzyński. Prowadzący zwracają też uwagę na fatalny wizerunkowo ton komunikatów Sądu Najwyższego, który wyśmiewał treść protestów wyborczych w mediach społecznościowych. – Byłem zniesmaczony, gdy Sąd Najwyższy zaczął publikować skany tych protestów z taką agendą, żeby ludzi wyszydzić, upokorzyć – przyznaje Kolanko, dodając, że takie działanie nie służy depolaryzacji ani budowaniu zaufania w demokracji. Rozmówcy zgadzają się, że temat nie zniknie – bo część społeczeństwa uwierzyła w narracje o fałszerstwach. W rozmowie też omawiane są kolejne decyzje personalne Karola Nawrockiego. – Cenckiewicz jako szef BBN to ruch w kierunku konfrontacji z Tuskiem – podsumowuje Kolanko, mówiąc o przyszłym szefie BBN.

Rekonstrukcja. Po co jest gabinet Tuska?

Trzecia część rozmowy poświęcona jest przyszłości Platformy Obywatelskiej i napięciom w koalicji rządzącej w kontekście planowanej rekonstrukcji rządu i kryzysów ostatnich tygodni. Kolanko zauważa, że w koalicji narasta pytanie, „po co ten rząd ma działać dalej i co ma jeszcze załatwić”. – Najważniejsze dla rządu jest przełamanie tej inercji, która odbija się też w sondażach – mówi, odnosząc się do pogarszających się notowań w badaniach opinii i utraty zaufania także wśród zwolenników. Wskazuje, że wokół Tuska pojawiła się aura rozczarowania i pretensji o brak rozliczeń i realizacji obietnic.

– Widać było wyraźnie to rozczarowanie takich zdecydowanych zwolenników, którzy wyrażali swoje rozczarowanie, że Tusk zdradził w sprawie wyborów – podkreśla Kolanko, wskazując na przegrzanie nastrojów i zbyt długo utrzymywaną narrację o fałszerstwach wyborczych, która ostatecznie okazała się nieskuteczna.