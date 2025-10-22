A może wśród ukraińskich elit przebija się pogląd, że lepiej czasami amputować rękę, czyli oddać Donbas, po to, żeby przeżył cały organizm?

Ja takich głosów tam nie słyszałem, a wróciłem właśnie z Ukrainy. Nikt w Kijowie nie wierzy, że Putin po zajęciu Donbasu zatrzyma się na granicy tego obwodu. Jestem aktualnie w drodze do Waszyngtonu, gdzie chciałbym w ramach Atlantic Council podzielić się raportem, który został przygotowany wspólnie z Warsaw Security Forum, w którym jest bardzo dobrze wyrażona diagnoza: Władimir Putin nie jest zainteresowany tylko Donbasem. Dla niego to brama do przygotowania w przyszłości ofensywy na głównym kierunku – na kierunku zachodnim.

Załóżmy realistycznie, że rozmowy w Budapeszcie zakończą się fiaskiem. Czy zatem istnieje w krótkiej perspektywie ryzyko wybuchu konfliktu w Europie?

Jeszcze będąc w BBN, byłem jedną z pierwszych osób, które pozwoliły sobie na ocenę, że musimy być przygotowani na konfrontację w perspektywie trzyletniej. To był styczeń 2024 r., gdy mieliśmy do czynienia z wstrzymaniem wsparcia uzbrojenia i klinczem w Kongresie USA, co mogło skutkować bliskim załamaniem frontu. Kijów nie miał wtedy np. rakiet przechwytujących rosyjskie pociski. Dzisiaj sytuacja jest lepsza. Europa finansuje zakupy i kupuje uzbrojenie amerykańskie oraz europejskie dla Ukrainy. Natomiast ryzyko poważnego konfliktu nadal istnieje, co zresztą dziś zauważa chyba każdy obserwator. Tyle że przesuwa w czasie konwencjonalne starcie, a przenosi akcent na hybrydową konfrontację.

Oczywiście prawdziwe jest twierdzenie, że tak długo, jak Ukraina się broni i zachowuje wolę integracji z Zachodem, tak długo najprawdopodobniej Federacja Rosyjska nie będzie dysponować wystarczającymi siłami i środkami na lądzie, aby dokonać inwazji w kierunku tzw. bramy brzeskiej czy na północnym teatrze działań, wobec Finlandii. Takich sił pancernych zdolnych do dokonania przełamania ewentualnego frontu Rosja teraz nie zmobilizuje. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie ma ona znacząco nadszarpniętych sił, patrząc na pozostałe domeny walki hybrydowej czy wojny niewypowiedzianej wprost, z którą mamy do czynienia. To dotyczy sił powietrznych, domeny morskiej na Morzu Bałtyckim, domeny cyber, a także aktywności hybrydowych. Przykładem są chociażby podane właśnie do wiadomości zatrzymania aktywnych grup dywersyjnych na terenie Rzeczypospolitej, inspirowanych przez służby rosyjskie. To nie są pojedyncze przypadki, mówimy o seriach aresztowań. Łączna liczba 55 zatrzymanych w ciągu kilku miesięcy pokazuje, z jak dużą skalą mamy do czynienia i to tylko w jednym kraju. Kiedyś były to proste podpalenia prowadzone przez przypadkowo rekrutowane w sieci osoby. Dziś mamy do czynienia z przygotowaniem do dywersji na obiektach wojskowych i infrastruktury krytycznej. Eskalacji ulega nie tylko stopień złożoności i przygotowania operacji dywersyjnych, ale także dobór celów bardziej wartościowych zamiast magazynów czy restauracji. To kolejna odsłona etap tych działań i nic nie wskazuje, by miała przybrać odwrotny trend.

Ile lat potrzebuje Rosja na odbudowę swoich sił lądowych po zakończeniu wojny w Ukrainie?

To zależy od tego, z jakim zakończeniem tej wojny będziemy mieć do czynienia. Na dziś, po zamrożeniu frontu, już w dwa i pół roku może przywrócić swoje siły lądowe do stanu sprzed wojny. Mówimy dodatkowo o dwóch nowych armiach wojsk pancernych, z liczbą zmobilizowanych żołnierzy przekraczających 1 mln 300 tys. ludzi i armii wyposażonej we współczesne uzbrojenie typu: czołgi T-90 i zaawansowane systemy bezzałogowe. To byłaby również zmiana jakościowa tej armii na nieobserwowaną dotychczas skalę. W arsenale tego państwa nadal pozostaje, oprócz zdolności konwencjonalnych, głęboko zakorzeniona kultura wojskowa wykorzystania czynników, którymi jako lekarz wojskowy zajmowałem się w trakcie służby, czyli niedocenianego dziś spektrum CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear). To właśnie te narzędzia wojny masowej uwzględniane są w doktrynie Federacji Rosyjskiej jako właściwe do wykorzystania wobec strategicznej porażki wojsk konwencjonalnych. To także powód, dla którego dziś, po opuszczeniu BBN i służby, angażuję się w przygotowanie europejskich zdolności zbrojeniowych. Czasem to właśnie w biznesie można wywrzeć właściwy wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego.