Zapytany, czy stoją za tym Rosjanie, minister odpowiedział, że „za większością tak”. - Wiemy o tym po przeprowadzeniu przesłuchania i prowadzeniu dochodzenia. Widać, że Rosja weszła w etap zimnej wojny wobec całej Unii Europejskiej. Incydenty dronowe, nie tylko w Polsce, nie są przypadkiem. Rosja cały czas testuje, a my jesteśmy na pierwszej linii - dodał.

Zatrzymano obywatela Ukrainy

ABW wydała komunikat w sprawie podjętych działań. Poinformowano, że w czwartek, 16 października doszło do zatrzymania obywatela Ukrainy, Danylo H. „Mężczyzna prowadził działalność wywiadowczą na terytorium Polski i Rumunii. Do zatrzymania doszło w efekcie wspólnych działań prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami rumuńskimi (SRI), skierowanych przeciwko agresywnej aktywności rosyjskich służb specjalnych. Równocześnie na terenie Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy ściśle współdziałali z podejrzanym Danylo H.” - czytamy.

Zatrzymany usłyszał zarzut działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko RP, poprzez przygotowania do dokonania aktów sabotażu polegających na nadawaniu do Ukrainy przesyłek zawierających materiały wybuchowe i niebezpieczne.

Sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zatrzymani w Rumunii trafili do tymczasowego aresztu na 30 dni.

- W ostatnich miesiącach funkcjonariusze ABW zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski na zlecenie rosyjskiego wywiadu - mówił rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński. - Zatrzymany to 21-letni Ukrainiec, który mieszkał pod Warszawą, pracował jako magazynier, razem ze swoimi dwoma kolegami, innymi Ukraińcami, stworzyli szlak, którym mieli przesyłać materiały wybuchowe przez Polskę i Rumunię na Ukrainę. 21-latek został zatrzymany pod Warszawą, dwaj jego koledzy zostali zatrzymani przez rumuńskie służby specjalne w Bukareszcie - dodał.

Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?

Sposoby działania rosyjskich służb są niezmienne od dekad. Tyle że teraz łatwiej je odczytujemy i zwracamy na nie uwagę. Władimir Putin niewiele w tym zakresie różni się od Józefa Stalina.