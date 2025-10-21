Rzeczpospolita
Wydarzenia
Akcja ABW. Obywatel Ukrainy działał w Polsce i Rumunii na rzecz rosyjskiego wywiadu

Premier Donald Tusk poinformował, że w różnych częściach Polski zatrzymano w ostatnich dniach osiem osób. ABW podejrzewa, że zatrzymane osoby przygotowywały akty dywersji.

Aktualizacja: 21.10.2025 10:10 Publikacja: 21.10.2025 08:08

Akcja ABW. Obywatel Ukrainy działał w Polsce i Rumunii na rzecz rosyjskiego wywiadu

Foto: Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Przemysław Malinowski

„ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.” - przekazał we wtorek rano premier Donald Tusk.

Informacji w tej sprawie udzielił także minister, koordynator służb specjalnych. „Sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą.” - napisał Tomasz Siemoniak.

- Trwają czynności ze strony służb. Tych aktów dywersji i planowanych działań pojawia się coraz więcej. Służby na bieżąco neutralizują zagrożenie. Musimy przygotować się, że takich incydentów będzie coraz więcej. To były przygotowania do różnego rodzaju działań sabotażowych bądź zbierania informacji na temat naszej infrastruktury krytycznej – mówił w rozmowie z Radiem ZET szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Czytaj więcej

Generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek
Wojsko
Rosyjskie ataki hybrydowe w Polsce? Gen. Bieniek: Wiele rzeczy zostało stłumionych w zarodku
Zapytany, czy stoją za tym Rosjanie, minister odpowiedział, że „za większością tak”. - Wiemy o tym po przeprowadzeniu przesłuchania i prowadzeniu dochodzenia. Widać, że Rosja weszła w etap zimnej wojny wobec całej Unii Europejskiej. Incydenty dronowe, nie tylko w Polsce, nie są przypadkiem. Rosja cały czas testuje, a my jesteśmy na pierwszej linii - dodał.

Zatrzymano obywatela Ukrainy

ABW wydała komunikat w sprawie podjętych działań. Poinformowano, że w czwartek, 16 października doszło do zatrzymania obywatela Ukrainy, Danylo H. „Mężczyzna prowadził działalność wywiadowczą na terytorium Polski i Rumunii. Do zatrzymania doszło w efekcie wspólnych działań prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami rumuńskimi (SRI), skierowanych przeciwko agresywnej aktywności rosyjskich służb specjalnych. Równocześnie na terenie Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy ściśle współdziałali z podejrzanym Danylo H.” - czytamy.

Zatrzymany usłyszał zarzut działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko RP, poprzez przygotowania do dokonania aktów sabotażu polegających na nadawaniu do Ukrainy przesyłek zawierających materiały wybuchowe i niebezpieczne. 

Sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zatrzymani w Rumunii trafili do tymczasowego aresztu na 30 dni.

- W ostatnich miesiącach funkcjonariusze ABW zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski na zlecenie rosyjskiego wywiadu - mówił rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński. - Zatrzymany to 21-letni Ukrainiec, który mieszkał pod Warszawą, pracował jako magazynier, razem ze swoimi dwoma kolegami, innymi Ukraińcami, stworzyli szlak, którym mieli przesyłać materiały wybuchowe przez Polskę i Rumunię na Ukrainę. 21-latek został zatrzymany pod Warszawą, dwaj jego koledzy zostali zatrzymani przez rumuńskie służby specjalne w Bukareszcie - dodał.

Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?

Sposoby działania rosyjskich służb są niezmienne od dekad. Tyle że teraz łatwiej je odczytujemy i zwracamy na nie uwagę. Władimir Putin niewiele w tym zakresie różni się od Józefa Stalina.  

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?
Publicystyka
Marek Kozubal: Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?

Od 2022 r., czyli rozpoczęcia wojny w Ukrainie, odnotowano 110 przypadków ataków i usiłowań ataków powiązanych z Rosją. Najczęściej dochodziło do nich w Polsce i we Francji. Z informacji służb wynika, że werbunek odbywa się na zamkniętych forach w darknecie lub z wykorzystaniem komunikatora Telegram.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Organizacje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

„ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.” - przekazał we wtorek rano premier Donald Tusk.

Informacji w tej sprawie udzielił także minister, koordynator służb specjalnych. „Sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą.” - napisał Tomasz Siemoniak.

e-Wydanie