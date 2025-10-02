Na tory jednego z największych węzłów kolejowych w Polsce nieznani sprawcy podrzucili 20-tonowy wagon na węgiel, co potencjalnie mogło spowodować katastrofę z wieloma ofiarami. Prokuratura bada, czy był to akt sabotażu inspirowany przez Rosję – ujawniamy w „Rzeczpospolitej”.

„Wyborcza” wraca zaś do zatrzymania grupy powiązanej z rosyjskim wywiadem wojskowym, która przygotowywała zamachy na samoloty z wykorzystaniem przesyłek kurierskich z ukrytymi urządzeniami wybuchowymi. Też pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”. Nowy wątek dotyczy przemytu materiałów wybuchowych i elementów dronów, które być może mogły zostać wykorzystane do przygotowania ataku terrorystycznego lub zamachu na infrastrukturę krytyczną.

Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową

Dzisiaj obserwujemy kolejną odsłonę wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję. To próby zakłócenia działania lotnisk z wykorzystaniem statków bezzałogowych, ale wcześniej służby odnotowały m.in. podpalenia, niszczenie kabli energetycznych, zakłócanie sygnału GPS.

Kurierami rosyjskiego wywiadu byli Ukraińcy z przeszłością kryminalną. To potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie Międzynarodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ICCT) oraz GLOBSEC. Czytamy w nim, że wiele ataków zostało dokonanych nie przez zawodowych szpiegów, lecz kryminalistów zwerbowanych przez rosyjskie służby. Autorzy raportu wskazują, że Rosja, po utracie agentów wydalonych z Europy, rekrutuje byłych więźniów, osoby w trudnej sytuacji finansowej oraz członków zorganizowanych grup przestępczych, zlecając im sabotaż, podpalenia, i inne działania o charakterze kryminalnym.