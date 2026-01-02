Z tego artykułu się dowiesz: Jakie prognozy PKB na mieszkańca dla Polski i Hiszpanii ma MFW?

Dlaczego to moment symboliczny?

Jak zamożność Polski wypada w porównaniu z innymi krajami UE?

Jakie są różnice zadłużenia Polski i Hiszpanii?

To jest moment dla Polski symboliczny. Po raz pierwszy poziom życia nad Wisłą okaże się lepszy niż w jednym z czterech dużych krajów Unii Europejskiej. Chodzi o Hiszpanię. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w tym roku średni produkt krajowy brutto przypadający na Polaka wyniesie 58,56 tys. dol. Hiszpan będzie musiał się zadowolić 58,35 tys. dol. (z uwzględnieniem siły nabywczej).

To niejedyny istotny kraj, który w tym roku powinniśmy wyprzedzić. Innym jest Izrael, gdzie wspomniany wskaźnik wyniesie 57,91 tys. dol. A także Nowa Zelandia (57,48 tys. dol.).

MFW przewiduje, że hiszpański PKB wzrośnie w tym roku o 2,9 proc. To tylko niewiele mniej niż tempo, w jakim ma się rozwijać polska gospodarka (3,2 proc.). I zdecydowanie lepiej niż w ogarniętych marazmem gospodarczym Niemczech, Francji czy Włoszech.