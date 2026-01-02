Aktualizacja: 03.01.2026 12:30 Publikacja: 02.01.2026 16:35
To jest moment dla Polski symboliczny. Po raz pierwszy poziom życia nad Wisłą okaże się lepszy niż w jednym z czterech dużych krajów Unii Europejskiej. Chodzi o Hiszpanię. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w tym roku średni produkt krajowy brutto przypadający na Polaka wyniesie 58,56 tys. dol. Hiszpan będzie musiał się zadowolić 58,35 tys. dol. (z uwzględnieniem siły nabywczej).
To niejedyny istotny kraj, który w tym roku powinniśmy wyprzedzić. Innym jest Izrael, gdzie wspomniany wskaźnik wyniesie 57,91 tys. dol. A także Nowa Zelandia (57,48 tys. dol.).
MFW przewiduje, że hiszpański PKB wzrośnie w tym roku o 2,9 proc. To tylko niewiele mniej niż tempo, w jakim ma się rozwijać polska gospodarka (3,2 proc.). I zdecydowanie lepiej niż w ogarniętych marazmem gospodarczym Niemczech, Francji czy Włoszech.
Jednak hiszpański rozwój jest w ogromnym stopniu napędzany szybkim wzrostem liczby ludności, która w szczególności dzięki imigracji z Ameryki Łacińskiej osiąga już 50 mln. W Polsce wzrost PKB w większym stopniu wynika z rosnącej zamożności społeczeństwa.
MFW szacuje, że w tym roku PKB Izraela wzrośnie o skromniejsze 2,5 proc. Nowa Zelandia będzie musiała zadowolić się 0,8 proc.
Polska już wcześniej wyprzedziła pod względem zamożności dwa kraje „starej Unii” – Grecję i Portugalię. Poziom życia w naszym kraju jest też wyższy niż w Chorwacji, Estonii, Rumunii, Słowacji, Bułgarii, a także na Łotwie i na Węgrzech. 16 państw UE wciąż wyprzedza nas jednak w tej kategorii.
Należy jednak podkreślić, że wskaźnik MFW mierzy bieżący dochód. Nie uwzględnia bogactwa zakumulowanego przez dziesięciolecia, wręcz pokolenia. Pod tym względem Polska wciąż ustępuje Hiszpanii. Polska ustępuje jej także, jeśli uwzględnić nominalny dochód narodowy: taki, który nie uwzględnia różnic w poziomie cen w obu krajach. Nasz PKB (1,1 bln dol.) ma być niemal dwa razy mniejszy niż hiszpański (2 bln dol.).
Innym problemem jest szybko narastające zadłużenie Polski, które, wedle metodologii, osiąga już 60 proc. PKB. Jest to spowodowane bardzo wysokim (6,5 proc. PKB) deficytem budżetowym. W Hiszpanii dług jest co prawda wyższy (98 proc. PKB), jednak spada. To efekt zdecydowanie niższego (2,1 proc. PKB) deficytu budżetowego.
