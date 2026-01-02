Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Polak z większym dochodem w 2026 roku niż Hiszpan

MFW przewiduje, że w tym roku dochód na mieszkańca uwzględniający realną siłę nabywczą walut narodowych (PPP) będzie w naszym kraju wyższy niż w królestwie Hiszpanii.

Publikacja: 02.01.2026 16:35

Polak z większym dochodem w 2026 roku niż Hiszpan

Foto: Adobe Stock

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie prognozy PKB na mieszkańca dla Polski i Hiszpanii ma MFW?
  • Dlaczego to moment symboliczny?
  • Jak zamożność Polski wypada w porównaniu z innymi krajami UE?
  • Jakie są różnice zadłużenia Polski i Hiszpanii?

To jest moment dla Polski symboliczny. Po raz pierwszy poziom życia nad Wisłą okaże się lepszy niż w jednym z czterech dużych krajów Unii Europejskiej. Chodzi o Hiszpanię. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w tym roku średni produkt krajowy brutto przypadający na Polaka wyniesie 58,56 tys. dol. Hiszpan będzie musiał się zadowolić 58,35 tys. dol. (z uwzględnieniem siły nabywczej).

To niejedyny istotny kraj, który w tym roku powinniśmy wyprzedzić. Innym jest Izrael, gdzie wspomniany wskaźnik wyniesie 57,91 tys. dol. A także Nowa Zelandia (57,48 tys. dol.).

Czytaj więcej

Czy lider partii Vox Santiago Abascal zdobędzie jeszcze więcej zwolenników?
Polityka
Ostatnią nadzieją młodych Hiszpanów jest skrajna prawica

MFW przewiduje, że hiszpański PKB wzrośnie w tym roku o 2,9 proc. To tylko niewiele mniej niż tempo, w jakim ma się rozwijać polska gospodarka (3,2 proc.). I zdecydowanie lepiej niż w ogarniętych marazmem gospodarczym Niemczech, Francji czy Włoszech.

Reklama
Reklama

Jednak hiszpański rozwój jest w ogromnym stopniu napędzany szybkim wzrostem liczby ludności, która w szczególności dzięki imigracji z Ameryki Łacińskiej osiąga już 50 mln. W Polsce wzrost PKB w większym stopniu wynika z rosnącej zamożności społeczeństwa.

W Polsce dług szybko rośnie, w Hiszpanii spada 

MFW szacuje, że w tym roku PKB Izraela wzrośnie o skromniejsze 2,5 proc. Nowa Zelandia będzie musiała zadowolić się 0,8 proc. 

Polska już wcześniej wyprzedziła pod względem zamożności dwa kraje „starej Unii” – Grecję i Portugalię. Poziom życia w naszym kraju jest też wyższy niż w Chorwacji, Estonii, Rumunii, Słowacji, Bułgarii, a także na Łotwie i na Węgrzech. 16 państw UE wciąż wyprzedza nas jednak w tej kategorii.

Czytaj więcej

Śmierć w drodze do Hiszpanii
Społeczeństwo
Śmierć w drodze do Hiszpanii

Należy jednak podkreślić, że wskaźnik MFW mierzy bieżący dochód. Nie uwzględnia bogactwa zakumulowanego przez dziesięciolecia, wręcz pokolenia. Pod tym względem Polska wciąż ustępuje Hiszpanii. Polska ustępuje jej także, jeśli uwzględnić nominalny dochód narodowy: taki, który nie uwzględnia różnic w poziomie cen w obu krajach. Nasz PKB (1,1 bln dol.) ma być niemal dwa razy mniejszy niż hiszpański (2 bln dol.).

Innym problemem jest szybko narastające zadłużenie Polski, które, wedle metodologii, osiąga już 60 proc. PKB. Jest to spowodowane bardzo wysokim (6,5 proc. PKB) deficytem budżetowym. W Hiszpanii dług jest co prawda wyższy (98 proc. PKB), jednak spada. To efekt zdecydowanie niższego (2,1 proc. PKB) deficytu budżetowego. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ranking gospodarek: Indie przeskoczą Japonię. Chcą przeskoczyć Niemcy
Gospodarka
Ranking gospodarek: Indie przeskoczą Japonię. Chcą przeskoczyć Niemcy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania
Ranking gospodarek: Indie przeskoczą Japonię. Chcą przeskoczyć Niemcy
Gospodarka
Ranking gospodarek: Indie przeskoczą Japonię. Chcą przeskoczyć Niemcy
Minister finansów Litwy Kristupas Vaitiekūnas
Gospodarka
Minister finansów Litwy: Nadchodzi huragan, a my jesteśmy w oku cyklonu
Skuteczny bojkot kanadyjskich konsumentów
Gospodarka
Skuteczny bojkot kanadyjskich konsumentów
Brytyjczycy zaciskają pasa. Związki zawodowe apelują o reset relacji z UE
Gospodarka
Brytyjczycy zaciskają pasa. Związki zawodowe apelują o reset relacji z UE
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Bieda zapukała do drzwi blisko 40 proc. obywateli Rosji
Gospodarka
„Wystarcza tylko na jedzenie i ubranie”. Blisko 60 mln Rosjan na skraju ubóstwa
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama