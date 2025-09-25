Aktualizacja: 25.09.2025 15:04 Publikacja: 25.09.2025 15:00
Dach uszkodzonego budynku mieszkalnego w Wyrykach
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
Zmasowany atak dronów miał miejsce w nocy z 9 na 10 września. Część z nich została zestrzelona, a pozostałe spadły na pola i budynki gospodarcze. Nikt nie został poszkodowany, za to uszkodzony został dom jednorodzinny w miejscowości Wyryki w województwie lubelskim, na który rakietą wystrzeloną przez F-16, o czym jako pierwsza poinformowała „Rzeczpospolita”.
Według naszych nieoficjalnych informacji w tym rejonie wystrzelono jednak nie jedną, ale w sumie trzy rakiety. Dlaczego polskie i sojusznicze myśliwce tylko tu zdecydowały się użyć pocisków rakietowych? – Ponieważ taka była sytuacja i potrzeba. Zniszczone zostały cele, które – jak oceniono – stanowiły realne zagrożenie – wskazują nasze źródła.
Jak napisała „Rzeczpospolita” – strzelano rakietą z polskiego myśliwca F-16 i to jego załoga była „ogniwem wykonawczym”. – To, że nasi strzelali, jest pewne, jednak nie jest wykluczone, że dodatkowo mogli strzelać również Holendrzy – wskazuje nasze źródło, ale dodaje, że udział Holendrów w F-35, o którym pisała również „Rzeczpospolita”, sprowadzał się przede wszystkim do rozpoznania.
F-35 posiada zaawansowane sensory, rozpoznaje i przekazuje informacje o tym, co widać, potrafi uszczegółowić obraz przekazywany z radarów dalszego zasięgu czy z naziemnych. Może więc pełnić funkcję „węzła” danych.
Jednak w polską przestrzeń powietrzną w rejonie Wyryk wleciało dużo celów – niektóre rozpoznano jako stanowiące poważne zagrożenie, dlatego do ich zestrzelenia użyto w sumie trzech rakiet – niewykluczone, że jeden z pocisków pochodził z holenderskiego F-35.
– Wojsko zniszczyło to, co uznało za duże zagrożenie, zrobiło to bardzo szybko – wskazują nasze źródła.
Wyjaśnienie sprawy może okazać się bardziej skomplikowane, niż się początkowo wydawało, ponieważ oba samoloty – zarówno F-16, jak i F-35 – przenoszą taki sam typ pocisków: w przypadku rakiet powietrze-powietrze są to pociski AIM 120 AMRAAM w wersji C7 oraz AIM-9X.
Jaki obiekt lub obiekty wypuszczone w ramach rosyjskiej prowokacji znalazły się w rejonie Wyryk i co konkretnie zestrzeliły samoloty NATO?
MON milczy, śledczy również – postępowanie dotyczące nocnego nalotu utajniono, a po naszym tekście postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie wzięła pod nadzór Prokuratura Krajowa.
Czytaj więcej
– Polska nie kłamie, Polacy nie kłamią. Minister Bosacki według swojej najlepszej wiedzy przedsta...
Początkowo lubelska prokuratura szeroko informowała, gdzie i jakie drony w jakich częściach kraju odnaleziono – dziś nie odpowie już na pytania, co tak naprawdę wleciało do Polski, zwłaszcza w Wyrykach. Nawet nie wiemy, ile z 18 odnalezionych szczątków dronów to tzw. wabiki, a ile z nich to drony uderzeniowe lub innego typu obiekty.
„Z uwagi na dobro postępowania oraz jego charakter, pozostający w ścisłej relacji z bezpieczeństwem Państwa i polskich obywateli, prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji dotyczących jego przebiegu” – uzasadnia odmowę prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Dodając, że „w każdym przypadku ujawnienia urządzeń samodzielnie poruszających się w przestrzeni powietrznej lub ich szczątków dla dokonania prawidłowych ustaleń co do identyfikacji urządzeń niezbędne jest skorzystanie z wiedzy specjalnej, którą posiadają biegli z zakresu uzbrojenia”.
Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy
Foto: PAP
Na koniec jej odpowiedzi pada zagadkowe zdanie: „Przyjęcie przez prokuratora prowadzącego postępowanie, niezależnie od jego przedmiotu, różnych wersji zdarzenia jest konsekwencją oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego”.
Mogło chodzić np. o dron z ładunkiem wybuchowym, rosyjską rakietę z ładunkiem bojowym albo – co Rosja już praktykowała – rakietę mającą głowicę z betonową wkładką (jaką ostatnio znaleziono w kwietniu 2023 r. pod Bydgoszczą) lub inne rosyjskie obiekty. – Z całą pewnością nie strzelano drogimi pociskami do dronów-makiet, czyli gerberów – wskazują nasze źródła.
IBRiS - badanie zaufania do armii (2025 rok)
Foto: PAP
Informacje o użyciu trzech rakiet do zestrzelenia celów nad Wyrykami w nowym świetle stawiają wypowiedź ministra Radosława Sikorskiego podczas niedawnego przemówienia w ONZ – w części zaadresowanej do rosyjskich władz powiedział: „Mam tylko jedną prośbę do rosyjskiego rządu: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez przypadek, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu później skamleć. Zostaliście ostrzeżeni”.
Wszystko wskazuje na to, że w nocy z 9 na 10 września Rosjanie z rozmysłem zaplanowali wieloetapową prowokację, żeby przetestować reakcję NATO, w tym Polski – wypuścili całą serię dronów, z których większość to makiety, czyli wabiki (choć i tych były dwa rodzaje, w tym egzemplarze trudne do odróżnienia od prawdziwych), które miały odciągnąć uwagę wojska od rzeczywistego celu w rejonie miejscowości Wyryki.
– Od strony wojskowej reakcja NATO i Polski wypadła wręcz wzorcowo, gorzej było z częścią komunikacyjną – dla społeczeństwa, jak i z poinformowaniem prezydenta, który twierdzi, że nie otrzymał informacji o rakiecie, jaka spadła na dom w Wyrykach – wskazuje jeden z naszych rozmówców.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zmasowany atak dronów miał miejsce w nocy z 9 na 10 września. Część z nich została zestrzelona, a pozostałe spadły na pola i budynki gospodarcze. Nikt nie został poszkodowany, za to uszkodzony został dom jednorodzinny w miejscowości Wyryki w województwie lubelskim, na który rakietą wystrzeloną przez F-16, o czym jako pierwsza poinformowała „Rzeczpospolita”.
Według naszych nieoficjalnych informacji w tym rejonie wystrzelono jednak nie jedną, ale w sumie trzy rakiety. Dlaczego polskie i sojusznicze myśliwce tylko tu zdecydowały się użyć pocisków rakietowych? – Ponieważ taka była sytuacja i potrzeba. Zniszczone zostały cele, które – jak oceniono – stanowiły realne zagrożenie – wskazują nasze źródła.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Czy wojsko powinno strzelać do rosyjskich samolotów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną? Polacy są zgodn...
Na rozkaz Dowództwa Operacyjnego w województwie lubelskim 150 żołnierzy prowadzi poszukiwania szczątków pocisków...
To był nocny skok z 3 tys. metrów w tzw. swobodnym opadaniu. Spadochrony dwóch polskich żołnierzy miały się nief...
– Ktoś wszedł w przestrzeń, która była nie do końca zabezpieczona i obserwowana, wykonał saturację, czyli sprawd...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas