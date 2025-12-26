Ukraińskie media nieoficjalnie informują, że Wołodymyr Zełenski mógłby przybyć do Stanów Zjednoczonych 28 grudnia.

Reklama Reklama

W świątecznym wystąpieniu Zełenski poinformował o trwającej ponad godzinę rozmowie telefonicznej z amerykańskimi wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa – Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Jak podkreślił, dyskusja dotyczyła konkretnych formatów negocjacji, harmonogramu spotkań oraz warunków, które miałyby doprowadzić do przerwania działań wojennych.

– Mamy kilka nowych pomysłów – powiedział prezydent Ukrainy, sygnalizując odejście od ogólnych deklaracji na rzecz precyzyjnych rozwiązań. – Część dokumentów jest niemal gotowa, inne są już w pełni przygotowane – dodał.

Zachód ostrożnie podchodzi do ukraińskich propozycji

Szef ukraińskiej delegacji negocjacyjnej Rustem Umerow pozostawał w stałym kontakcie z amerykańską stroną także w późnych godzinach wieczornych. Zełenski zapowiedział, że najbliższe tygodnie – szczególnie do końca roku – będą okresem intensywnych rozmów.