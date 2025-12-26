Aktualizacja: 26.12.2025 09:26 Publikacja: 26.12.2025 09:09
Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS/Liesa Johannssen
Ukraińskie media nieoficjalnie informują, że Wołodymyr Zełenski mógłby przybyć do Stanów Zjednoczonych 28 grudnia.
W świątecznym wystąpieniu Zełenski poinformował o trwającej ponad godzinę rozmowie telefonicznej z amerykańskimi wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa – Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Jak podkreślił, dyskusja dotyczyła konkretnych formatów negocjacji, harmonogramu spotkań oraz warunków, które miałyby doprowadzić do przerwania działań wojennych.
– Mamy kilka nowych pomysłów – powiedział prezydent Ukrainy, sygnalizując odejście od ogólnych deklaracji na rzecz precyzyjnych rozwiązań. – Część dokumentów jest niemal gotowa, inne są już w pełni przygotowane – dodał.
Szef ukraińskiej delegacji negocjacyjnej Rustem Umerow pozostawał w stałym kontakcie z amerykańską stroną także w późnych godzinach wieczornych. Zełenski zapowiedział, że najbliższe tygodnie – szczególnie do końca roku – będą okresem intensywnych rozmów.
Według przedstawicieli zachodnich rządów Kijów przedstawił najbardziej szczegółowy zestaw propozycji od początku wojny. Jeden z wysokich rangą urzędników zaangażowanych w koordynację USA–Europa ocenił, że w stolicach zachodnich dominuje „ostrożne zainteresowanie”.
– Poziom szczegółowości jest wyższy niż wcześniej, ale kluczowe kwestie – gwarancje bezpieczeństwa, mechanizmy egzekwowania porozumień oraz prawnie wiążące zobowiązania Rosji – pozostają nierozstrzygnięte – zaznaczył rozmówca „Kyiv Post”.
Strategia Kijowa zakłada przedstawienie gotowego rozwiązania, które miałoby jednocześnie odpowiadać amerykańskiej logice „America First” i ograniczyć długofalowe koszty wojny dla Zachodu.
Centralnym elementem inicjatywy Zełenskiego jest 20-punktowy plan pokojowy, rozwinięcie wcześniejszej „Formuły Pokoju”. Dokument wykracza daleko poza propozycję zawieszenia broni i zakłada nową architekturę bezpieczeństwa Ukrainy po zakończeniu wojny.
Według Jurija Bojeczki, szefa amerykańskiej organizacji Hope for Ukraine, jest to przejście od deklaracji do twardych zobowiązań. Plan przewiduje m.in. gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. NATO ze strony USA i europejskich partnerów oraz wiążący pakt o nieagresji, ratyfikowany przez Rosję w zamian za potwierdzenie przez Ukrainę statusu państwa nienuklearnego.
Dokument obejmuje także tzw. Plan Dobrobytu – z określonym harmonogramem członkostwa w UE oraz przyspieszonym porozumieniem o wolnym handlu z USA. W części humanitarnej znalazły się postulaty wymiany jeńców „wszyscy za wszystkich” oraz powrotu deportowanych ukraińskich dzieci.
Kreml reaguje powściągliwie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa określiła rozmowy jako „powolne, ale stabilne”, jednak zachodni dyplomaci podkreślają, że Moskwa unika prawnie wiążących zobowiązań.
Zełenski łączy inicjatywę dyplomatyczną z sytuacją na froncie. – Każdy żołnierz na linii walk wzmacnia nasze pozycje negocjacyjne – powiedział, podkreślając znaczenie utrzymania kontroli nad zajmowanymi terytoriami.
Źródło: rp.pl
