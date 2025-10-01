Aktualizacja: 01.10.2025 12:40 Publikacja: 01.10.2025 12:32
Rosyjskie służby mają stać m.in. za podpaleniem hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie
Foto: PAP
Z badania wynika, że wiele ataków zostało dokonanych nie przez zawodowych szpiegów, lecz zwykłych kryminalistów, zwerbowanych przez rosyjskie służby. Autorzy raportu wskazują, że Rosja, po utracie wielu agentów wydalonych z Europy, rekrutuje dziś więźniów, osoby w trudnej sytuacji finansowej oraz członków zorganizowanych grup przestępczych, zlecając im sabotaż, podpalenia i inne działania o charakterze kryminalnym. Celem jest destabilizacja sytuacji w Europie.
Badanie opisuje taktykę działania Moskwy na tle wojny pełnoskalowej w Ukrainie, pokazując, że operacje hybrydowe nie są działaniem pobocznym, ale centralnym filarem rosyjskiej strategii. Podobnie jak ISIS, które dziesięć lat temu rekrutowało europejskich przestępców, Rosja sięga po jednostki z marginesu społecznego – często rosyjskojęzycznych mężczyzn z wcześniejszymi wyrokami, aby przeprowadzać akty sabotażu lub podpaleń i inne ataki terrorystyczne.
Czytaj więcej
Operacja paraliżowania lotnisk w zachodniej Europie to kolejny etap wojny hybrydowej, którą prowa...
Nasilenie takich operacji przyspieszyło po tym, jak od 2018 r. z Europy zaczęto wydalać rosyjskich agentów (dotychczas ponad 600). Pozbawiona oficerów wywiadu pod przykrywką dyplomatyczną Moskwa przeniosła się do podziemia Europy, zlecając sabotaż „pojedynczym” agentom cywilnym. – Rosja zamienia kryminalne podziemie Europy w front wojny – uważa dr Kacper Rękawek, główny autor raportu. – Zwerbowani przestępcy nie działają już na własną rękę, lecz stali się narzędziami polityki państwowej - dodaje.
Z raportu wynika, że od 2022 r., czyli rozpoczęcia wojny w Ukrainie odnotowano 110 przypadków ataków i usiłowań ataków powiązanych z Rosją. Najczęściej dochodziło do nich w Polsce i we Francji. Polska jest najczęściej atakowanym krajem i stanowi jeden z głównych celów rosyjskich działań hybrydowych.
Służby specjalne zidentyfikowały 131 sprawców, z których co najmniej 35 zostało wcześniej skazanych za przestępstwa kryminalne. Większość stanowili mężczyźni w wieku 20-40 lat, zatrudnieni jako pracownicy fizyczni lub osoby bez pracy albo borykające się z długami. Wielu z nich pochodzi z krajów postsowieckich. Często ich rekrutacja odbywała się online, za pośrednictwem platform społecznościowych, takich jak np. Telegram.
Raport Międzynarodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ICCT) i GLOBSEC
Zdaniem autorów raportu pozyskane w ten sposób do współpracy osoby wykonują zlecenia z powodów finansowych – otrzymują od 7 euro za wykonanie graffiti do tysiąca euro za atak na infrastrukturę. Z analizy wynika także, że 89 proc. sprawców obracało się w hermetycznym środowisku, głównie składającym się ze znajomych lub krewnych, co utrudniało infiltrację i rozbicie takich grup.
Zdaniem Dominiki Hajdu, dyrektor ds. Programowych i Polityki w GLOBSEC obchodzenie sankcji i inne formy przestępczości gospodarczej zapewniają Rosji środki finansowe, a zorganizowana przestępczość dostarcza „infrastrukturę operacyjną”, zaś Kreml łączy te elementy w narzędzie hybrydowej ofensywy przeciwko demokracji i bezpieczeństwu Europy.
Autorzy raportu wskazują, że rosyjska wojna hybrydowa może stanowić preludium do pełnoskalowego konfliktu, tak jak to obserwowaliśmy w przypadku Ukrainy przed 2022 r. Zwracają uwagę, że rosyjskie działania kinetyczne, np. bombardowania, podpalenia, organizowanie zabójstw powinny być postrzegane, zarówno jako kara za wsparcie Europy dla Ukrainy, jak i przygotowanie do potencjalnego szerszego konfliktu.
Dodają, że rosnące wydatki na obronę powinny iść w parze z większymi inwestycjami w bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli ze wzmocnieniem policji, wywiadu, sądownictwa, służb celnych i instytucji finansowych, tak aby państwa europejskie mogły skuteczniej stawiać czoła nowym zagrożeniom.
„Europa powinna patrzeć na zagrożenia hybrydowe w szerszym kontekście i dostrzegać nielegalne finansowanie, obchodzenie sankcji i działania siatek przestępczych, bowiem to one wspierają rosyjską działalność sabotażową”– uważają autorzy projektu. Podkreślają konieczność zacieśnienia współpracy sektora publicznego i prywatnego poprzez wypracowywanie mechanizmów włączających instytucje finansowe, ubezpieczycieli, firmy logistyczne i branże podatne na przemyt w przeciwdziałanie nowym zagrożeniom.
– Skuteczne odstraszanie wymaga od Europy uznania, że zorganizowana przestępczość stała się integralną częścią arsenału Rosji – podsumowuje Julian Lanchès, współautor raportu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z badania wynika, że wiele ataków zostało dokonanych nie przez zawodowych szpiegów, lecz zwykłych kryminalistów, zwerbowanych przez rosyjskie służby. Autorzy raportu wskazują, że Rosja, po utracie wielu agentów wydalonych z Europy, rekrutuje dziś więźniów, osoby w trudnej sytuacji finansowej oraz członków zorganizowanych grup przestępczych, zlecając im sabotaż, podpalenia i inne działania o charakterze kryminalnym. Celem jest destabilizacja sytuacji w Europie.
Operacja paraliżowania lotnisk w zachodniej Europie to kolejny etap wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja. W ja...
Kiedy nad terytorium Polski wlatuje kolejny dron, razi nie tylko fakt, że wojsko nie ma narzędzi, by je zwalczać...
Ukraina dojrzewa do kompromisu. Oczywiście nie mówi się o tym oficjalnie, bo to byłoby pokazanie słabości wobec...
– Rosja coraz śmielej będzie rozszerzała paletę narodów oskarżanych o kolaborację z nazistami. Na tej liście są...
Prezydent USA Donald Trump po rozmowach z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu ogłosił plan zakończenia wojny...
Biały Dom sugeruje, że prezydent Donald Trump może wydać zgodę na uderzenia amerykańskimi rakietami w głąb Rosji...
Władimir Putin w orędziu do narodu próbuje zapewnić obywateli Rosji, że Moskwa wygrywa „sprawiedliwą wojnę”.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że Polska dołączy do programu PURL, w ramach którego pańs...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas