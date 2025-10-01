Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jaka jest skala rosyjskich ataków w Europie? Moskwa werbuje kryminalistów

Rosyjskie służby przeprowadziły w ostatnich latach 110 ataków na terenie Europy – wynika z raportu Międzynarodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ICCT) i GLOBSEC, który został opublikowany w Brukseli i Hadze.

Publikacja: 01.10.2025 12:32

Rosyjskie służby mają stać m.in. za podpaleniem hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie

Rosyjskie służby mają stać m.in. za podpaleniem hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie

Foto: PAP

Marek Kozubal

Z badania wynika, że wiele ataków zostało dokonanych nie przez zawodowych szpiegów, lecz zwykłych kryminalistów, zwerbowanych przez rosyjskie służby. Autorzy raportu wskazują, że Rosja, po utracie wielu agentów wydalonych z Europy, rekrutuje dziś więźniów, osoby w trudnej sytuacji finansowej oraz członków zorganizowanych grup przestępczych, zlecając im sabotaż, podpalenia i inne działania o charakterze kryminalnym. Celem jest destabilizacja sytuacji w Europie.

Rosyjskie służby wzorują się na dżihadystach z ISIS

Badanie opisuje taktykę działania Moskwy na tle wojny pełnoskalowej w Ukrainie, pokazując, że operacje hybrydowe nie są działaniem pobocznym, ale centralnym filarem rosyjskiej strategii. Podobnie jak ISIS, które dziesięć lat temu rekrutowało europejskich przestępców, Rosja sięga po jednostki z marginesu społecznego – często rosyjskojęzycznych mężczyzn z wcześniejszymi wyrokami, aby przeprowadzać akty sabotażu lub podpaleń i inne ataki terrorystyczne.

Czytaj więcej

Policjanci patrolujący teren po wstrzymaniu całego ruchu na lotnisku w Kopenhadze z powodu doniesień
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kozubal: Bieda agenci z Telegrama atakują lotniska

Nasilenie takich operacji przyspieszyło po tym, jak od 2018 r. z Europy zaczęto wydalać rosyjskich agentów (dotychczas ponad 600). Pozbawiona oficerów wywiadu pod przykrywką dyplomatyczną Moskwa przeniosła się do podziemia Europy, zlecając sabotaż „pojedynczym” agentom cywilnym. – Rosja zamienia kryminalne podziemie Europy w front wojny – uważa dr Kacper Rękawek, główny autor raportu. – Zwerbowani przestępcy nie działają już na własną rękę, lecz stali się narzędziami polityki państwowej - dodaje.

Kto jest na celowniku Rosji? Kim są sprawcy ataków hybrydowych?

Z raportu wynika, że od 2022 r., czyli rozpoczęcia wojny w Ukrainie odnotowano 110 przypadków ataków i usiłowań ataków powiązanych z Rosją. Najczęściej dochodziło do nich w Polsce i we Francji. Polska jest najczęściej atakowanym krajem i stanowi jeden z głównych celów rosyjskich działań hybrydowych.

Reklama
Reklama

Służby specjalne zidentyfikowały 131 sprawców, z których co najmniej 35 zostało wcześniej skazanych za przestępstwa kryminalne. Większość stanowili mężczyźni w wieku 20-40 lat, zatrudnieni jako pracownicy fizyczni lub osoby bez pracy albo borykające się z długami. Wielu z nich pochodzi z krajów postsowieckich. Często ich rekrutacja odbywała się online, za pośrednictwem platform społecznościowych, takich jak np. Telegram.

Służby specjalne zidentyfikowały 131 sprawców, z których co najmniej 35 zostało wcześniej skazanych za przestępstwa kryminalne. 

Raport Międzynarodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ICCT) i GLOBSEC

Zdaniem autorów raportu pozyskane w ten sposób do współpracy osoby wykonują zlecenia z powodów finansowych – otrzymują od 7 euro za wykonanie graffiti do tysiąca euro za atak na infrastrukturę. Z analizy wynika także, że 89 proc. sprawców obracało się w hermetycznym środowisku, głównie składającym się ze znajomych lub krewnych, co utrudniało infiltrację i rozbicie takich grup.

Zdaniem Dominiki Hajdu, dyrektor ds. Programowych i Polityki w GLOBSEC obchodzenie sankcji i inne formy przestępczości gospodarczej zapewniają Rosji środki finansowe, a zorganizowana przestępczość dostarcza „infrastrukturę operacyjną”, zaś Kreml łączy te elementy w narzędzie hybrydowej ofensywy przeciwko demokracji i bezpieczeństwu Europy.

Wojna hybrydowa może być preludium do wojny pełnoskalowej

Autorzy raportu wskazują, że rosyjska wojna hybrydowa może stanowić preludium do pełnoskalowego konfliktu, tak jak to obserwowaliśmy w przypadku Ukrainy przed 2022 r. Zwracają uwagę, że rosyjskie działania kinetyczne, np. bombardowania, podpalenia, organizowanie zabójstw powinny być postrzegane, zarówno jako kara za wsparcie Europy dla Ukrainy, jak i przygotowanie do potencjalnego szerszego konfliktu.

Dodają, że rosnące wydatki na obronę powinny iść w parze z większymi inwestycjami w bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli ze wzmocnieniem policji, wywiadu, sądownictwa, służb celnych i instytucji finansowych, tak aby państwa europejskie mogły skuteczniej stawiać czoła nowym zagrożeniom.

Reklama
Reklama

„Europa powinna patrzeć na zagrożenia hybrydowe w szerszym kontekście i dostrzegać nielegalne finansowanie, obchodzenie sankcji i działania siatek przestępczych, bowiem to one wspierają rosyjską działalność sabotażową”– uważają autorzy projektu. Podkreślają konieczność zacieśnienia współpracy sektora publicznego i prywatnego poprzez wypracowywanie mechanizmów włączających instytucje finansowe, ubezpieczycieli, firmy logistyczne i branże podatne na przemyt w przeciwdziałanie nowym zagrożeniom.

– Skuteczne odstraszanie wymaga od Europy uznania, że zorganizowana przestępczość stała się integralną częścią arsenału Rosji – podsumowuje Julian Lanchès, współautor raportu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Służby Mundurowe Wojsko Przestępczość Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Wojsko Polskie Zawody Wojskowi Organizacje NATO Bezpieczeństwo Ukraińcy Wojna w Ukrainie przestępcy

Z badania wynika, że wiele ataków zostało dokonanych nie przez zawodowych szpiegów, lecz zwykłych kryminalistów, zwerbowanych przez rosyjskie służby. Autorzy raportu wskazują, że Rosja, po utracie wielu agentów wydalonych z Europy, rekrutuje dziś więźniów, osoby w trudnej sytuacji finansowej oraz członków zorganizowanych grup przestępczych, zlecając im sabotaż, podpalenia i inne działania o charakterze kryminalnym. Celem jest destabilizacja sytuacji w Europie.

Rosyjskie służby wzorują się na dżihadystach z ISIS

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Policjanci patrolujący teren po wstrzymaniu całego ruchu na lotnisku w Kopenhadze z powodu doniesień
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kozubal: Bieda agenci z Telegrama atakują lotniska
Służby w okolicach miejsca upadku drona w kolonii Majdan-Sielec.
analizy
Prezent od rosyjskiego gangstera spadł w Polsce. Rząd komunikacyjnie bezradny
Analityk wojskowy: Rosjanie osiągają dziś sukcesy na froncie tylko dzięki słabości Ukraińców
Konflikty zbrojne
Analityk wojskowy: Rosjanie osiągają dziś sukcesy na froncie tylko dzięki słabości Ukraińców
Rosjanie podsuwają wygodne narracje, które pomagają zracjonalizować i uzasadnić odwrócenie się od Uk
Polityka
Dr Kamiński: Rosjanie przegrali wojnę informacyjną, ale wciąż manipulują historią
Prezydent USA Donald Trump kolejny raz w tym roku spotkał się z premierem Izraela Beniaminem Netanja
Konflikty zbrojne
Pokój na Bliskim Wschodzie? Donald Trump: Jesteśmy bliżej niż bardzo blisko
Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Nowym Jorku prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tru
Konflikty zbrojne
Jak daleko w głąb Rosji mogą sięgnąć Ukraińcy?
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin wystąpił z orędziem do narodu. Co próbował przekazać?
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Zełenski chce, żeby Polska kupowała Ukrainie amerykańską broń
Reklama
Reklama
e-Wydanie