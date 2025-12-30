Niebezpieczna pogoda w Polsce. Premier zwołuje naradę wojewodów

Spotkanie ma na celu przede wszystkim ocenę bieżącej sytuacji na drogach i terenach najbardziej narażonych na skutki gwałtownej pogody, w tym zjawisko tzw. cofki – odwrotnego napływu wód w ujściach rzek i portach.

Jak podkreślono w komunikacie, sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna wciąż jest niestabilna i wymaga skoordynowanej reakcji służb państwowych oraz lokalnych władz.

W wydanym oświadczeniu premier Tusk podkreślił, że rząd pozostaje w stałym kontakcie z wojewodami i służbami zarządzania kryzysowego. Narada ma przynieść aktualne raporty sytuacyjne, szczegółową ocenę zagrożeń oraz propozycje dalszych kroków operacyjnych. Wśród omawianych tematów są m.in. kwestie utrzymania dróg, zapewnienia ciągłości transportu oraz gotowości służb ratowniczych do reagowania na kolejne wezwania. Władze apelują o solidarność i rozsądek – zarówno służby, jak i mieszkańcy mają przestrzegać zaleceń i informować odpowiednie służby o wszelkich niebezpiecznych sytuacjach.

Nadciągająca śnieżyca i utrudnienia komunikacyjne

Przez Polskę przechodzą intensywne opady śniegu, a IMGW wydał szereg ostrzeżeń pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wielu regionów, szczególnie na północy i północnym-wschodzie kraju.