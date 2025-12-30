Reklama
Niebezpieczna pogoda w Polsce. Premier zwołuje naradę wojewodów

W obliczu wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych premier Donald Tusk podjął decyzję o zwołaniu pilnej narady wojewodów.

Publikacja: 30.12.2025 17:59

Trudne warunki drogowe panują m.in. w Zakopanem

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Agnieszka Kazimierczuk

Spotkanie ma na celu przede wszystkim ocenę bieżącej sytuacji na drogach i terenach najbardziej narażonych na skutki gwałtownej pogody, w tym zjawisko tzw. cofki – odwrotnego napływu wód w ujściach rzek i portach.

Jak podkreślono w komunikacie, sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna wciąż jest niestabilna i wymaga skoordynowanej reakcji służb państwowych oraz lokalnych władz.

W wydanym oświadczeniu premier Tusk podkreślił, że rząd pozostaje w stałym kontakcie z wojewodami i służbami zarządzania kryzysowego. Narada ma przynieść aktualne raporty sytuacyjne, szczegółową ocenę zagrożeń oraz propozycje dalszych kroków operacyjnych. Wśród omawianych tematów są m.in. kwestie utrzymania dróg, zapewnienia ciągłości transportu oraz gotowości służb ratowniczych do reagowania na kolejne wezwania. Władze apelują o solidarność i rozsądek – zarówno służby, jak i mieszkańcy mają przestrzegać zaleceń i informować odpowiednie służby o wszelkich niebezpiecznych sytuacjach. 

Nadciągająca śnieżyca i utrudnienia komunikacyjne

Przez Polskę przechodzą intensywne opady śniegu, a IMGW wydał szereg ostrzeżeń pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wielu regionów, szczególnie na północy i północnym-wschodzie kraju.

W wielu miejscach warunki na drogach stały się bardzo trudne – zalegające zaspy oraz oblodzenia utrudniają ruch, a  służby drogowe prowadzą działania, by zapewnić bezpieczeństwo kierowcom.

Alerty RCB trafiły już do mieszkańców obszarów objętych największym ryzykiem, z apelem o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum i zachowanie ostrożności.

Zagrożenie cofką na północy kraju

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja na północy Polski, gdzie silny wiatr doprowadził do podnoszenia się poziomu wody w Zalewie Wiślanym i nad Bałtykiem. Zjawisko cofki spowodowało lokalne podtopienia w portach i nadbrzeżach – we Fromborku woda zaczęła wylewać się z zalewu, a w Elblągu obowiązuje już alarm przeciwpowodziowy.

W wielu nadmorskich miejscowościach odwołano imprezy masowe, w tym sylwestrowe zabawy miejskie, z obawy o bezpieczeństwo uczestników. Strażacy i służby komunalne zabezpieczają newralgiczne miejsca, układają worki z piaskiem i monitorują stan umocnień brzegowych, by ograniczyć szkody.

Eksperci IMGW i służby kryzysowe ostrzegają, że ciężkie warunki pogodowe mogą utrzymywać się jeszcze przez kilka najbliższych dni. Prognozy wskazują na możliwe wahania temperatur, silne wiatry oraz dalsze opady, które mogą komplikować działania ratownicze i komunikacyjne.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd pogoda
