Będzie zima, jakiej dawno nie było? Uwaga na śnieżyce i oblodzenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla większości kraju.

Do 31 grudnia obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu i mżawki powodującymi gołoledź, przemieszczającymi się z północy na południe – w województwach takich jak pomorskie, kujawsko-pomorskie czy mazowieckie. Dodatkowo, pomarańczowe alarmy drugiego stopnia dotyczą zawiei śnieżnych, zamieci z opadami nawet do 50 cm śniegu w nocy z 29 na 30 grudnia oraz w dzień 30 grudnia, miejscami mogą wystąpić także burze śnieżne.

Synoptycy ostrzegają, że wiatr będzie narastać, a w porywach może osiągać prędkości, które będą już odczuwalne – szczególnie w pasie centralnym i północnym kraju. To oznacza chłodniejsze odczuwanie temperatury i możliwe trudności w podróżowaniu.

W poniedziałek 29 grudnia synoptycy ostrzegali przed oblodzeniem dróg na przeważającym obszarze Polski, co potrwa co najmniej do północy 30 grudnia. Od północy 30 grudnia nasilą się śnieżyce, zwłaszcza na północy i wschodzie, z zawiejami i silnym wiatrem do 32 km/h, odczuwalnym chłodem do -10°C.