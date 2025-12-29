Będzie zima, jakiej dawno nie było? Uwaga na śnieżyce i oblodzenia

Aktualizacja: 29.12.2025 19:41 Publikacja: 29.12.2025 19:01
Meteorolodzy zapowiadają śnieżyce i zawieje
Foto: PAP, Darek Delmanowicz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla większości kraju.
Do 31 grudnia obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu i mżawki powodującymi gołoledź, przemieszczającymi się z północy na południe – w województwach takich jak pomorskie, kujawsko-pomorskie czy mazowieckie. Dodatkowo, pomarańczowe alarmy drugiego stopnia dotyczą zawiei śnieżnych, zamieci z opadami nawet do 50 cm śniegu w nocy z 29 na 30 grudnia oraz w dzień 30 grudnia, miejscami mogą wystąpić także burze śnieżne.
Synoptycy ostrzegają, że wiatr będzie narastać, a w porywach może osiągać prędkości, które będą już odczuwalne – szczególnie w pasie centralnym i północnym kraju. To oznacza chłodniejsze odczuwanie temperatury i możliwe trudności w podróżowaniu.
W poniedziałek 29 grudnia synoptycy ostrzegali przed oblodzeniem dróg na przeważającym obszarze Polski, co potrwa co najmniej do północy 30 grudnia. Od północy 30 grudnia nasilą się śnieżyce, zwłaszcza na północy i wschodzie, z zawiejami i silnym wiatrem do 32 km/h, odczuwalnym chłodem do -10°C.
Do środy 31 grudnia sytuacja pozostanie niebezpieczna dla kierowców i pieszych, będzie dokuczać niskie ciśnienie i wysoka wilgotność powietrza.
IMiGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia dla północy Polski, szczególnie wybrzeża, od Zatoki Gdańskiej po Świnoujście. Grozi tam wezbranie rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, w nocy z poniedziałku na wtorek w tym rejonie może spaść nawet 30 cm śniegu.
Meteorolodzy prognozują, że zima 2025/2026 nie będzie stabilna – krótkie fale mrozów przeplatać się będą z cieplejszymi okresami, przy temperaturach wyższych o 2,5°C od norm. Dominować mają niże z północy, przynoszące częste zmiany aury, opady (głównie deszczu w styczniu), bez długotrwałej pokrywy śnieżnej.
Meteorolodzy IMGW porównują ją do zim sprzed lat, z intensywnymi śnieżycami i mrozami w grudniu-styczniu, ale bez klasycznych długich okresów poniżej zera.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Czy Warszawa zamilknie w tegorocznego Sylwestra? Coraz głośniej mówi się o wprowadzeniu całkowitego zakazu używa...
„...moc truchleje [...] ogień krzepnie, blask ciemnieje”. Te zadziwiające słowa polskiej kolędy przekonują, że –...
Rok 2025 okazał się dla polskiej gospodarki wyjątkowo dobry. Polska awansowała do grona 20 największych gospodar...
W specjalnym odcinku podsumowującym rok 2025 Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Szułdrzyńskim, Arturem...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas