Dr Kamiński: Rosjanie przegrali wojnę informacyjną, ale wciąż manipulują historią

Jakich Rosja używa narzędzi dla uwiarygodnienia tego typu przekazu?

Gdy porównamy to z rokiem 2020, gdy miała miejsce szersza niż dziś kampania dezinformacyjna, takich narzędzi jest zdecydowanie mniej. To jest skutek rosyjskiej agresji na Ukrainie i zamknięcia przez nich samych pewnych kanałów. Podstawowym narzędziem są media społecznościowe, w tym głównie konta oficjalne, np. MSZ, ambasad, ale też media powiązane, które później multiplikują narrację ukrywając „korzeń”, który wychodzi z rządu rosyjskiego. Rosji coraz trudniej jest wykorzystywać narzędzie mediów tradycyjnych. Niedawno w Indiach ambasador opublikował w jednej z gazet duży artykuł zapowiadający rocznicę zakończenia wielkiej wojny ojczyźnianej. Dzisiaj w zasadzie taka publikacja nie ukazałaby się w wiodących gazetach europejskich. To, że takie publikacje mają miejsce w krajach globalnego południa nie oznacza jednak, że należy to lekceważyć. Bardzo trudno jest Rosji organizować także konferencje naukowe i wystawy z zagranicznymi partnerami.

Nowością jest międzynarodowa gra online zatytułowana „1418” – tyle dni według Rosji trwała wojna, czyli od czerwca 1941 do maja 1945 r. Rosja stara się rozreklamować ten projekt głównie wśród młodych ludzi, aby prezentować swoją narrację.

Czytaj więcej Plus Minus Tak manipuluje się historią Dezinformacja nie służy tylko temu, aby oczernić jakiś kraj, pogarszać jego wizerunek na arenie międzynarodowej. Jednym z celów jest to, aby osłabić poczucie tożsamości, która jest zakorzeniona w przeszłości - mówią prof. Jan Rydel z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i dr Łukasz Kamiński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czy dezinformacja, którą buduje Rosja może być elementem polityki historycznej państwa?

Jest elementem rosyjskiej polityki historycznej. Najpierw skonstruowano nową wizję rosyjskiej przeszłości, a dopiero później zaczęto ją na szerszą skalę upowszechniać, zwłaszcza poza granicami Rosji. To jest także narzędzie wykorzystywane do bieżącej polityki. W 2020 r. celem było dyskredytowanie państw Europy Środkowo-Wschodniej w oczach Zachodu, bowiem nie uznają one wydarzeń z 1944 i 1945 roku za wyzwolenie, tylko nowe zniewolenie. Rosji chodziło nie tylko o przekonanie do własnej wizji historii, ale też o to, by osłabić nasz głos w Unii Europejskiej w kreowaniu polityki wobec Rosji. To narzędzie było także wykorzystywane do uzasadnienia pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Do dzisiaj na zasadzie mantry Rosjanie powtarzają przekaz o ukraińskich nazistach. Ma to służyć bieżącym celom politycznym, czyli odwróceniu się świata od Ukrainy.