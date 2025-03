Na nekropolii znajdującej się na warszawskim Bródnie prowadzone są prace archeologiczne. Po kwerendzie archiwalnej, uporządkowaniu terenu i przeprowadzeniu badań nieinwazyjnych, podczas prowadzonych prac odkryto relikty budynku oraz bruk. W budynku odbywała się ceremonia tahary, czyli rytualnego obmywania zwłok. Takie obiekty zwykle składały się z trzech pomieszczeń: izby mycia zwłok, poczekalni dla członków konduktu i przeznaczonej dla służby cmentarnej.

Prace na cmentarzu żydowskim są finansowane ze środków mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, odbywają się pod egidą Gminy Żydowskiej w Warszawie i nadzorowane są przez Komisję Rabiniczną do spraw Cmentarzy.

Najstarszy cmentarz żydowski w Warszawie

Anna Śmigielska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przypomina, że cmentarz żydowski na Bródnie jest najstarszą zachowaną żydowską nekropolią w Warszawie. Oficjalne został otwarty w 1780 r., choć najstarsze nagrobki są datowane na lata 1743–1760. Ostatni pochówek – uroczyste złożenie szczątków ofiar Holokaustu, ekshumowanych w różnych częściach Warszawy – miał miejsce w 1947 r.

– Szacuje się, że w 1939 r. na cmentarzu znajdowało się ok. 300 tysięcy nagrobków, do 2020 r. w obecnych granicach cmentarza (ok. 13,5 hektara) zidentyfikowano prawie 2,2 tys. macew. Nekropolia uległa poważnemu zniszczeniu zarówno podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, ale kompletna dewastacja nastąpiła w okresie stalinowskim – przypomina Śmigielska.