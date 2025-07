To była połowa lat 90. XX w. Ówczesny prezydent Lech Wałęsa, znany z częstego zmieniania zdania i twardego dążenia do realizacji każdego nowego pomysłu, stracił zaufanie do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którego sam kilka miesięcy wcześniej namaścił (skądinąd nie czekając na wymaganą kontrasygnatę premiera). Gdy napięcie eskalowało, postanowił szefa KRRiT odwołać. Sęk w tym, że prawo tego nie przewidywało.