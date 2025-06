Na czym polega prezydenckie prawo weta?

Do prezydenta trafiają wszystkie ustawy przyjęte przez parlament. Podpis prezydenta kończy proces uchwalania ustawy. Prezydent może podpisać ustawę, podpisać ustawę i wysłać ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej, odesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej lub odesłać ustawę do parlamentu do ponownego rozpatrzenia. Ta ostatnia kompetencja nazywana jest prawem weta – Sejm, aby przyjąć ustawę przesłaną mu do ponownego rozpatrzenia przez prezydenta, musi uchwalić ją większością 3/5 głosów (276 posłów).

Inne uprawnienia prezydenta RP

Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Prezydent nadaje ordery i odznaczenia. Prezydent może też stosować prawo łaski (nie może go stosować wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu).

Prezydentowi przysługuje prawo zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego.

W sprawach „szczególnej wagi” prezydent może zwołać Radę Gabinetową - czyli posiedzenie rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta. Radzie Gabinetowej nie przysługują jednak kompetencje Rady Ministrów – ma więc ona głównie charakter konsultacyjny.

Czy prezydent może być usunięty z urzędu?

Zgodnie z artykułem 145 Konstytucji RP prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa.

Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu stawia swoją uchwałą Zgromadzenie Narodowe większością co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów i senatorów, na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego.