18:51 Jak wygląda głosowanie w miastach wojewódzkich?

Do godz. 17:00 prawie we wszystkich miastach wojewódzkich frekwencja przekroczyła 55 proc. i była wyższa niż w pierwszej turze. Teraz największy odsetek głosujących odnotowano w Warszawie (61,45 proc.), Poznaniu (59,41 proc.) i Toruniu (59,27 proc.), a najniższy w Gdańsku (54,63 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (54,9 proc.) i Białymstoku (55,64 proc.).

18:40 Są najnowsze dane o frekwencji

Szef PKW Sylwester Marciniak podał, że frekwencja do godz. 17:00 była wyższa niż o tej samej porze dwa tygodnie temu.

18:20 Sławomir Mentzen: Idźcie na wybory, kolejna szansa dopiero za ponad dwa lata

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, który w pierwszej turze zajął trzecie miejsce, zaapelował w mediach społecznościowych o udział w wyborach. „Idźcie na wybory! Nawet jeśli nie za kimś, to przeciwko komuś!” - napisał. „Kolejna szansa na pokazanie jak bardzo ich nie lubicie, dopiero za ponad dwa lata!” - dodał.

17:51 Głosować można tez w Etiopii

„Cieszymy się, że nawet ci, którzy byli w Addis Abebie tylko przejazdem, podeszli do wyborów tak odpowiedzialnie i przyszli oddać głos” - oświadczyła polska ambasada w Etiopii.

17:28 W lokalu wyborczym mężczyzna oświadczył się kobiecie

Niecodzienna sytuacja w lokalu wyborczym w Krępsku (powiat pilski, województwo wielkopolskie). Jak poinformowali przedstawiciele gminy Szydłowo, podczas głosowania doszło do oświadczyn. „Gratulujemy świeżo zaręczonym!” - czytamy we wpisie.

17:03 Europosłanka Konfederacji wzywa do oddania głosu

„Idźcie na wybory! :)” - napisała w mediach społecznościowych Ewa Zajączkowska-Hernik, dołączając do wpisu zdjęcie z lokalu wyborczego.

16:45 Tusk apeluje o udział w wyborach

Iga Świątek pokonała Jelenę Rybakinę i awansowała do ćwierćfinału turnieju Roland Garros. „Jest zwycięstwo!” - skomentował w serwisie X premier Donald Tusk. „Nie czekajcie do wieczora z głosowaniem, bo zapowiadają burze i deszcz, a szkoda każdego głosu” - napisał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

16:30 Tragedia podczas głosowania w Krakowie

W jednej z komisji wyborczych w Krakowie zasłabł 75-letni wyborca, który czekał na możliwość oddania głosu. Małopolska policja podała, że mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

16:14 Odnotowano ponad 200 wykroczeń

Policja podała, że do godz. 14:00 w związku z wyborami odnotowano 10 przestępstw i 232 wykroczenia.

15:58 Prezydent Krakowa oddał głos

Głos w wyborach oddał już prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

15:52 Szwecja: Więcej zarejestrowanych wyborców niż w pierwszej turze wyborów

Do głosowania w drugiej turze w wyborach prezydenckich w Szwecji zgłosiło się o ponad 30 proc. osób więcej niż do udziału w pierwszej.

15:50 Członkowie komisji mieli założone czerwone korale

Dwóch członków komisji miało założone czerwone korale, które kojarzone są z jedną z kandydatek z pierwszej tury wyborów prezydenckich. - Otrzymaliśmy takie zgłoszenie, dzwoniłem do tej komisji, żeby członkowie komisji zdjęli czerwone korale – mówił podczas konferencji prasowej Rafał Tkacz z PKW.

15:39 Barbara Nowacka apeluje do wyborców o wzięcie udziału w głosowaniu

„Głosujcie! Dla siebie, dla bliskich, dla bezpieczeństwa. Dla Polski” - napisała we wpisie opublikowanym na Facebooku Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji.

15:32 Kolejka do lokalu wyborczego w Pradze

Jak zauważają w mediach społecznościowych internauci, do lokalu wyborczego w czeskiej Pradze jest bardzo duża kolejka.

15:27 Najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Platerówka

Według danych PKW na godzinę 12.00, w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Platerówka w powiecie lubańskim (województwo dolnośląskie) – 13,64 proc.

15:18 Kosiniak-Kamysz zagłosował w drugiej turze wyborów prezydenckich

Władysław Kosiniak-Kamysz – lider PSL, wicepremier – także oddał już swój głos.

15:06 Niemcy: Ilu Polaków zarejestrowało się do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów?

Do udziału w drugiej turze wyborów w Niemczech zarejestrowało się ponad 115 tys. Polaków. W pierwszej turze zagłosowało blisko 79 tys. wyborców – poinformowała w niedzielę rzeczniczka prasowa ambasady RP w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka.

14:46 Swój głos oddał już Jarosław Kaczyński

„Jarosław Kaczyński oddał głos w wyborach prezydenckich. Niech żyje Polska!” - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych prezesa PiS.

14:35 Polacy głosują także we Włoszech

Polacy, którzy mieszkają i przebywają we Włoszech, mogą głosować w II turze wyborów prezydenckich w 13 komisjach. Oczekuje się nowego rekordu liczby głosujących.

14:26 Politycy namawiają członków komisji do korzystania z nieautoryzowanej aplikacji

Kwestia aplikacji Ruchu Kontroli Wyborów, mającej pozwalać na skontrolowanie numeru zaświadczenia o prawie do głosowania, wróciła za sprawą części polityków. Apelują oni do członków obwodowych komisji wyborczych, by korzystali z narzędzia nieautoryzowanego przez Krajowe Biuro Wyborcze. „Członek komisji nie ma prawa odmówić głosowania tylko dlatego, że coś się wyświetliło w nieoficjalnej aplikacji” - komentował sprawę szef KBW Rafał Tkacz. Sprawa aplikacji trafiła do ABW.

14:11 Małgorzata Kidawa-Błońska już oddała głos

Głos oddała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

13:51 Gdzie była najniższa frekwencja na godz. 12.00?

Województwa z najniższą frekwencją to: opolskie (21,01 proc.), dolnośląskie (22,28 proc.), lubuskie (22,47 proc.).

13:46 Najwyższa frekwencja w woj. małopolskim

Najwyższą frekwencję do godz. 12.00 odnotowano w woj. małopolskim (27,27 proc.), podlaskim (26,22 proc.), oraz mazowieckim (26,06 proc.).

Frekwencja wyborcza do godziny 12 Foto: PAP

13:33 Jaka jest frekwencja na godz. 12.00?

Według stanu na godz. 12:00, w drugiej turze wyborów prezydenckich głos oddało 24,83 proc. osób uprawnionych. To więcej niż o tej porze dwa tygodnie temu – poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

13:24 Adam Bodnar już po głosowaniu

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar oddał swój głos w drugiej turze wyborów prezydenckich.

13:13 Wykroczenia związane z naruszeniem ciszy wyborczej

Jak poinformowała Komenda Główna Policji, do godziny 10.00 odnotowano trzy przestępstwa oraz 173 wykroczenia związane z naruszeniem ciszy wyborczej w II turze wyborów prezydenckich.

13:07 Joński o frekwencji w Pabianicach

W drugiej turze wyborów frekwencja na godz. 12.00 w Pabianicach wyniosła 28,72 proc. To najwyższy wynik w historii udziału mieszkańców miasta we wszystkich wyborach - zaznacza europoseł KO Dariusz Joński.

13:00 Frekwencja we Wrocławiu

12:55 Prezydent Opola o frekwencji

„Zagłosowane! Frekwencja w Opole na g. 12 to 25,70 proc. Więcej niż w wyborach 15 października 2023, oraz więcej niż dwa tygodnie temu (o tej porze było 18,54 proc.)” - napisał w mediach społecznościowych prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

12:47 Swój głos oddał Leszek Miller

Głos w wyborach prezydenckich oddał już także były premier Leszek Miller.

12:27 Iga Świątek zagłosuje w Paryżu po meczu na Roland Garros 2025

- Tak, będę głosowała, choć raczej nie przed meczem, bo wolałabym najpierw na nim się skoncentrować. Mam nadzieję, że zagram na tyle wcześnie, że spokojnie później zagłosuję - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej, która odbyła się dwa dni temu.

Polska tenisistka zachęcała też do wzięcia udziału w wyborach. - Głosowanie jest dla mnie bardzo ważne i wszystkich zachęcam do tego, żeby głosowali, bo to nasz przywilej, obowiązek obywatelski, żeby wykorzystać to, że żyjemy w demokratycznym kraju. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób pójdzie zagłosować - zaznaczyła.

Iga Świątek zagra w niedzielę w czwartej rundzie turnieju Roland Garros 2025 z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Polka walczy w Paryżu o czwarty tytuł z rzędu i piąty w karierze, jeśli chodzi o turniej Roland Garros.

12:17 Frekwencja wyższa niż w pierwszej turze?

Według stanu na godz. 12:00, w komisji nr 142 w Bydgoszczy frekwencja wyniosła 27,11 proc. W pierwszej turze o tej porze było 24,57 proc.

12:03 Wielka Brytania: Ile osób zarejestrowało się do udziału w drugiej turze wyborów?

Jak podała polska ambasada w Londynie, do udziału w drugiej turze wyborów w Wielkiej Brytanii zarejestrowało się ponad 185 tys. osób – o blisko 50 tys. więcej niż w pierwszej turze.

W Wielkiej Brytanii Polacy mogą głosować w 108 obwodowych komisjach wyborczych.

11:46 Donald Tusk już zagłosował

O godz. 10.30 w komisji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie zagłosował premier Donald Tusk z żoną Małgorzatą.

11:35 Remigiusz Mróz mobilizuje do głosowania

„Czy pójście jutro na wybory może być niebezpieczne? Owszem. Gmina bowiem, w której frekwencja okaże się najwyższa, stanie się miejscem zbrodni w jednej z moich nadchodzących książek” – napisał w mediach społecznościowych popularny pisarz Remigiusz Mróz.

11:11 Trwa liczenie głosów w Nowym Jorku

Komisja na nowojorskim Manhattanie rozpoczęła już liczenie głosów.

Ostatnie lokale wyborcze do głosowania w II turze wyborów w USA zamknięto o godzinie 6.00 czasu polskiego. Łącznie wybory odbywały się w 57 obwodach w 23 stanach i Dystrykcie Kolumbii. Do udziału w drugiej turze zapisało się ponad 60 tys. osób, co stanowi dotychczasowy rekord.

10:56 Dane dotyczące porannego przebiegu głosowania

Podczas pierwszej dziś konferencji Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące porannego przebiegu głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich.

- Jeśli chodzi o kwestię zgłoszeń związanych z ewentualnymi przestępstwami czy wykroczeniami, dotychczas odnotowano tylko jeden przypadek, gdzie jest podejrzenie uszkodzenia mienia – powiedział Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Jak dodał „nie chodzi o stwierdzone zdarzenia, a o same podejrzenia przestępstwa lub wykroczenia”.

Podczas konferencji przekazano także, że odnotowano 88 możliwych wykroczeń. - Przy czym zdecydowana większość, bo 77, dotyczy uszkodzenia lub bezprawnego usunięcia ogłoszenia czy też banneru – referował przewodniczący – podkreślił Marciniak. - Dodatkowo odnotowano 60 przypadków wykroczeń przewidzianych w Kodeksie wyborczym, w tym 42 dotyczące prowadzenia agitacji w trakcie ciszy wyborczej i 15 dotyczących niszczenia materiałów wyborczych – dodał. - Można powiedzieć, że generalnie wybory są bardzo spokojne, nie mamy żadnych dużych zgłoszeń. Muszę zauważyć, że o ile liczba zgłoszonych przestępstw jest mniejsza niż o tej samej porze w czasie pierwszej tury, bo wówczas były trzy przypadki, to więcej jest zgłoszeń wykroczeń, których mamy 148 – zaznaczył.

10:31 Alvin Gajadhur już zagłosował

Swój głos oddał już między innymi Alvin Gajadhur, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

10:16 PKW: Wybory przebiegają bardzo spokojnie

Około godziny 10.00 rozpoczęła się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Jak poinformowano, wybory dotychczas są bardzo spokojne – nie odnotowano dotąd żadnych incydentów mogących wpływać na przebieg głosowania. PKW zwróciła się z apelem do wyborców, aby nie czekali z głosowaniem na ostatnią chwilę.

10:05 Jaka była najwyższa frekwencja?

Dotychczas najwyższa frekwencja wyborcza w historii III RP miała miejsce w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku. Wyniosła ona 74,38 procent.

09:52 Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia wszystkim dzieciom

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w wyborczą niedzielę, która przypada w Dzień Dziecka, złożył życzenia wszystkim dzieciom.

09:16 Gdzie w USA głosowało najwięcej Polaków?

Podobnie jak we wszystkich wyborach, i tym razem najwięcej obwodów i chętnych do głosowania było w dwóch największych skupiskach polonijnych w USA – w okolicach Chicago i Nowego Jorku. Do listy wyborców zapisało się w obydwu przypadkach niemal 20 tys. osób.

09:01 Początek głosowania bez incydentów

Jak poinformował Rafał Tkacz – szef Krajowego Biura Wyborczego – od początku głosowania do godz. 8.30 obyło się bez incydentów.

Od początku trwania ciszy wyborczej do godz. 20.00 w sobotę odnotowano zaś 87 wykroczeń związanych z jej naruszeniem – przekazała zaś rzeczniczka KGP insp. Katarzyna Nowak.

08:52 Kiedy odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta?

Zaprzysiężenie nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 6 sierpnia 2025 roku. Tego dnia kandydat wybrany w wyborach prezydenckich złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym – połączonymi izbami Sejmu i Senatu – oficjalnie obejmując urząd głowy państwa.

08:21 Jak głosować? KPRM przypomina

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w mediach społecznościowych przypomniała zasady głosowania w wyborach.

07:43 Głosowanie trwa także za granicą

Kolejka przed obwodową komisją wyborczą w Drammen w Norwegii

Foto: Tomasz Witkowski

07:22 Do godziny 21 w Polsce trwa cisza wyborcza

Cisza wyborcza obowiązuje od północy 30 maja. W czasie jej trwania nie można prowadzić agitacji na rzecz żadnego z kandydatów, ani podawać wyników sondaży wyborczych, bądź prognozowanych wyników wyborów. Za złamanie ciszy wyborczej jeśli chodzi o podawanie sondaży grozi grzywna w wysokości do miliona złotych.

07:04 Jak oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzyma w lokalu wyborczym kartę do głosowania z 2 nazwiskami kandydatów na prezydenta. Aby oddać ważny głos musi postawić znak „X” w kratce znajdującej się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Jeśli nie postawi znaku „X” przy żadnym kandydacie, albo postawi znak „X” przy więcej niż jednym kandydacie, jego głos zostanie uznany za nieważny.

07:00 Lokale wyborcze zostały otwarte

Rozpoczyna się II tura wyborów prezydenckich.