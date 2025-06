Czytaj więcej Polityka II tura wyborów prezydenckich. Relacja na żywo 1 czerwca w Polsce odbywa się II tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze są otwarte od godzin...

Sylwester Marciniak o godzinie 13.30 wystąpił na konferencji prasowej. Przewodniczący PKW przedstawił dane na godzinę 12.00.

Wybory prezydenckie 2025. Jaka jest frekwencja? Nowe dane

Według stanu na godz. 12:00, w drugiej turze wyborów prezydenckich głos oddało 6 980 740 osób, co daje 24,83 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. To więcej niż o tej porze dwa tygodnie temu, podczas pierwszej tury wyborów. Dane zostały zebrane na podstawie informacji od wszystkich (29 815) krajowych obwodowych komisji wyborczych.

Najwyższą frekwencję do godz. 12.00 odnotowano w woj. małopolskim (27,27 proc.), podlaskim (26,22 proc.), oraz mazowieckim (26,06 proc.).