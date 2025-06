Too close to call – tak eksperci nazywają rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy tuż po zamknięciu lokali wyborczych w niedzielę. Opublikowany chwilę po godz. 21 wynik badania exit poll wskazuje na minimalną różnicę głosów, co nie pozwala przesądzać o wyniku wyborów.

Dlatego przygotowaliśmy dwa scenariusze. Co czeka gospodarkę jeśli ostatecznie każe się, że wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki? A co, jeśli Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi, że większość głosów zebrał Rafał Trzaskowski z KO?

Scenariusz nr 1 – wygrana Nawrockiego

Krótkoterminowe efekty wygranej Nawrockiego zobaczymy już w najbliższych tygodniach – na rynkach finansowych. Można założyć, że wyobraźnię inwestorów ukształtowały opinie takie, jak prestiżowego tygodnika „The Economist”. W ostatnim przed wyborami numerze poświęcił on Polsce okładkę europejskiej edycji.

A główny tekst kończył się tak: „Jeśli drugą turę wyborów wygra Nawrocki, ucierpi zarówno Polska, jak i Europa. Europa straciłaby źródło swojej dynamiki, a Polska ryzykowałaby utratę miejsca w sercu Europy, nad zdobyciem którego tak bardzo pracowała” – pisał „The Economist”. Wygrana Nawrockiego może więc zrobić wrażenie na inwestorach. Negatywne.

Czy prezydent Nawrocki osłabi akcje z GPW?

Dlatego może ona najszybciej odbić się na warszawskiej giełdzie, a w dalszej kolejności na rynku walutowym i rentowności papierów skarbowych. Można przypuszczać, że akcje spółek ucierpią, skoro jesienią 2023 r. zwycięstwo Koalicji 15 X i nadzieja na bardziej racjonalną od PiS-owskiej politykę gospodarczą, były sygnałem do zwyżki kursów, zwłaszcza państwowych gigantów. Pociągnęły one w górę giełdowy indeks największych spółek WIG20 z 1910 pkt w przedwyborczym wrześniu 2023 r. do 2560 pkt w lipcu 2024 r. i ponad 2800 pkt w końcu maja 2025 r.