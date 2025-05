Rafał Trzaskowski zmobilizował swoich, ale czy to wystarczy?

Z to realizacja strategicznych celów Rafała Trzaskowskiego nie jest tak oczywista. Jego kluczowym zadaniem po pierwszej turze była mobilizacja własnego elektoratu oraz demobilizacja lub rozbicie elektoratów prawicowych. Silna, miejscami bardzo brutalna kampania negatywna wymierzona przeciwko Nawrockiemu wydaje się jednak przynosić efekt połowiczny. Owszem, zjednoczyła wyborców z obozu demokratycznego, utwierdzając ich w przekonaniu, że „tego zła do pałacu wprowadzać nie można”. To niewątpliwie zmobilizuje jeszcze większe zasoby elektoratu liberalno-lewicowego w niedzielę, zwłaszcza że rezerwy wyborcze po tej stronie sceny politycznej są spore.

Nie udało się jednak Trzaskowskiemu osiągnąć drugiego strategicznego celu. Jak wskazują sondaże, poparcie dla Nawrockiego po licznych ciosach i kampanii medialnej, która miała zburzyć jego wizerunek i skompromitować w oczach również jego sympatyków – nie tylko nie stopniało, ale wręcz wzrosło. Oznacza to, że kampania negatywna wywołała wśród prawicowego elektoratu efekt wręcz mobilizacyjny. Zachęciła wyborców o konserwatywnym profilu światopoglądowym do tego, by poprzeć właśnie konserwatywnego kandydata. Gdyby sztabowi Trzaskowskiemu udało się podać w wątpliwość prawicowość Karola Nawrockiego, cios byłby nieporównywalnie silniejszy niż wyciągniecie sprawy kawalerki, do której sympatycy kandydata PiS podeszli z dużym dystansem.

W tym starciu na poziomie realizacji strategii Trzaskowski przegrywa, a ten brak osiągnięcia kluczowego celu może przesądzić o ostatecznym wyniku wyborów.

Frekwencja przyjdzie z odsieczą Rafałowi Trzaskowskiemu?

Ratunkiem dla Trzaskowskiego może być ponadstandardowa mobilizacja elektoratu na zachodzie Polski i za granicą, która – tak jak w wyborach w 2023 roku – może istotnie wpłynąć na wynik. Niektóre sondaże, jakie pojawiły się w piątek, pokazują frekwencje nawet na poziomie 77 proc., co zwiększałoby szanse kandydata Koalicji Obywatelskiej.