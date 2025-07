Konrad Szymański: Jaka Unia po szkodzie?

Foto: PAP

To dlatego nie istniała nigdy ani formalna podstawa, ani polityczna możliwość do mitycznego „zawetowania Zielonego Ładu”. Państwa wetując sobie wzajemnie kolejne elementy stanowiska, mogły jedynie wybrać jeszcze więcej milczenia w tej sprawie i tym samym dać KE jeszcze więcej pola do samowoli. Nie byłoby to zgodne z polskim interesem, który zakładał zawsze potrzebę możliwie najszerszej kompensacji kosztów transformacji. W 2014 był to Fundusz Modernizacji, który dał Polsce ponad 100 mld zł. Dziś jest to dodatkowe 65 mld zł ze Społecznego Funduszu Klimatycznego.

Te rozwiązania mogłyby być znacznie bezpieczniejsze dla Europy, gdyby państwa UE zdecydowały się na pełniejsze wykorzystanie swoich prerogatyw do wyznaczenia warunków brzegowych legislacji. Nie zrobiły tego – po pierwsze – z powodu rosnącej słabości wewnętrznej. Coraz więcej państw, także tych największych jest reprezentowane na szczytach UE przez przywódców, których mandat jest chwiejny. Drugi element to fakt, że w polityce klimatycznej różnice interesów państw, sektorów gospodarki i grup społecznych są bardzo duże. Rozchwiane, często silosowe rządy coraz słabiej ogarniają tę złożoność. Trzeci element to pokusa – stara jak sama UE – chowania się za Brukselę w prezentacji trudnych i kontrowersyjnych decyzji. Z tego wszystkiego bierze się rosnąca praktyczna przewaga KE wobec państw, która owocuje brakiem właściwej oceny politycznej poszczególnych projektów i brakiem realistycznego podejścia.

W efekcie mamy coraz częściej do czynienia z technokratycznym dyktatem, często oderwanym od realiów społecznych i ekonomicznych bardzo zróżnicowanych państw UE, które z uwagi na liczne kryzysy przestają być zdolne do wytyczenia projektu europejskiego na przyszłość. Stanowi to egzystencjalne zagrożenie dla samej UE. Wydaje się, że od pewnego czasu rozumieją to państwa. KE się z tym godzi. Najsłabiej rozumie to PE.

Dlaczego w naszym interesie jest poprawa jakości energetycznej?

Rozwój technologii, mobilności, komunikacji powoduje, że nie ma dziś alternatywy dla systemu współzależności państw opartego na prawie i umiędzynarodowienie. Mimo to, organizacje wielostronne i instytucje obsługujące wymianę globalną są dziś pod rosnącą presją i krytyką. Rozwiązaniem – szczególnie dla kraju takiego jak Polska – nie jest bezwolne oczekiwanie na ich upadek. Wymagają one reformy, nie destrukcji. Podstawowym dziś wymiarem takiej zmiany jest przywrócenie poczucia wpływu obywateli na bieg zdarzeń. To siły pro-europejskie powinny podjąć hasło „take back control”. Inaczej – jak w Wielkiej Brytanii – będzie ono paliwem dla sił antyeuropejskich.