Będą zmiany w tzw. cle węglowym?

Tak, chcemy aby te zmiany deregulacyjne weszły jak najszybciej i tu jesteśmy najbardziej zaawansowani. Nasz nieformalny dokument z propozycjami zmian w cle węglowym jest już na stole Komisji i publikacja propozycji korekt w CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism), która powinna wydarzyć się jeszcze w lutym, będzie pierwszym wymiernym efektem naszej prezydencji w ramach uproszczenia Zielonego Ładu.

Co te zmiany przyniosą polskim firmom?

Korekty w cle węglowym będą korzystne dla polskich firm, bo będą to głównie ułatwienia i uproszczenia dla mniejszych z nich, czyli coś, co rzeczywiście w Polsce jest ważne, bo ci importerzy, ci producenci, którzy korzystają też z importowanych półproduktów, to są małe i średnie firmy. Firmy te nie będą musiały wypełniać szeregu dokumentów, niepotrzebnej biurokracji. Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy importują np. kilka baterii do magazynów energii i muszą wszystko rejestrować w systemie. Nie są oni wielkimi importerami, którzy ściągają np. po kilkaset takich urządzeń, a jedynie drobne ilości. Mimo to musieliby przechodzić długotrwałe procesy rejestracyjne. Chcemy od tego odstąpić, bo firmy się tego boją i marnowałyby na to czas i pieniądze.

Biurokracja dzięki temu będzie mniejsza?

W niektórych przypadkach wręcz zniknie. Z tego co słyszmy Komisja Europejska zgodzi się na podniesienie progu importu produktów spoza UE, które nie będą podlegać obowiązkom monitoringu, a co za tym idzie prawdopodobnie też opłatom. Mniejsze firmy, a to one budują polską gospodarkę, skorzystają. Dla większych dużo się jeszcze nie zmieni. Ale będziemy też chodzić za tym, żeby zmieniać zasady również dla nich. Na razie czekamy na oficjalną propozycję Komisji Europejskiej.

Zakaz rejestracji samochodów spalinowych w 2035 r. będzie przesunięty?

Trzecią rzeczą, nad którą pochyla się nasza prezydencja są właśnie regulacje emisji CO2 z samochodów. To jest coś, co też uważamy, że warto zmienić, bo jeżeli nie zajmiemy się tym, to bardzo szybko europejski sektor samochodowy przestanie być europejski. Tu dyskusja dotycząca 2035 roku jeszcze się toczy między producentami a Komisją Europejską, bo teraz został przez przewodniczącą Komisji powołany specjalny okrągły stół, taka grupa, która zrzesza producentów, NGO-sy i państwa członkowskie.

To jest ogromny sektor, olbrzymi pracodawca, jeżeli nic nie zrobimy, to europejscy producenci, żeby wypełnić wymagania odnośnie redukcji emisji na koniec tego roku, będą musieli zawierać sojusze z firmami, które mają fabryki poza Unią. To jest ten klasyczny przykład Tesli, która po prostu będzie sprzedawać swój udział bezemisyjnych samochodów producentom unijnym. Ci, zamiast inwestować w nowe modele, będą płacić producentom spoza Unii, dalej podkopując swoją pozycję na globalnym rynku.