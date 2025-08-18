Aktualizacja: 18.08.2025 16:53 Publikacja: 18.08.2025 14:14
Węgry i Słowacja mogą sprowadzać rosyjską ropę drogą lądową, mimo embarga nałożonego przez UE na dostawy tego surowca drogą morską, ze względu na silne uzależnienie gospodarek tych państw od dostaw rosyjskiej ropy (w przypadku Węgier ma ona zaspokajać 65 proc. zapotrzebowania na ten surowiec) oraz brak możliwości zastąpienia ropy z Rosji, w krótkim czasie, dostawami z alternatywnych źródeł (m.in. przez brak dostępu do morza). Rurociąg „Przyjaźń”, którym ropa płynie na Węgry, biegnie przez Białoruś i Ukrainę.
W poniedziałek szef węgierskiego MSZ, Péter Szijjártó poinformował w serwisie X, że w wyniku ukraińskiego ataku na ropociąg, którym rosyjska ropa płynie na Węgry, dostawy surowca z tego źródła zostały wstrzymane. Z jego wpisu wynikało, że uszkodzona została podstacja energetyczna zasilająca ropociąg. „Ten najnowszy atak na nasze bezpieczeństwo energetyczne jest oburzający i nieakceptowalny” – podkreślił szef MSZ Węgier.
Szijjártó poinformował jednocześnie, że rozmawiał z wiceministrem energetyki Rosji Pawłem Sorokinem, który zapewnił go, że prace nad wznowieniem działania podstacji energetycznej już trwają. Szef MSZ Węgier zastrzegł, że obecnie nie sposób określić, kiedy dostawy ropy z Rosji na Węgry zostaną wznowione.
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), w 2024 roku przychody Rosji z eksportu ropy i produktów naftowych wzrosły o 2 proc., osiągając wartość 192 mld dol.
„Od 3,5 roku Bruksela i Kijów próbują wciągnąć Węgry w wojnę na Ukrainie. Powtarzające się ukraińskie ataki na nasze dostawy surowców energetycznych służą temu samemu celowi. Pozwólcie mi postawić sprawę jasno: to nie nasza wojna. Nie mamy z nią nic wspólnego i jak długo pozostajemy u władzy, Węgry będą poza (wojną)”, – zapewnił szef dyplomacji w rządzie Viktora Orbána.
Szijjártó zakończył swój wpis zdaniem, brzmiącym jak groźba pod adresem Kijowa. „Przypomnienie dla ukraińskich decydentów: prąd z Węgier odgrywa kluczową rolę w zasilaniu waszego kraju...”. W 2024 roku import energii przez Ukrainę wyniósł 4,4 mln MWh. 39 proc. tego importu stanowiły dostawy energii z Węgier. W ostatnim czasie Ukraina zaczęła jednak eksportować większe ilości prądu – w tym również na Węgry.
Na wpis szefa dyplomacji Węgier odpowiedział szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Sybiha nie potwierdził ani nie zaprzeczył atakowi na ropociąg, przypomniał jedynie, że to „Rosja, a nie Ukraina rozpoczęła wojnę i odmawia jej zakończenia”. „Węgrom powtarzano od lat, że Moskwa nie jest wiarygodnym partnerem. Pomimo tego Węgry czyniły wszelkie wysiłki, by zachować swoją zależność od Rosji. Nawet po wybuchu pełnowymiarowej wojny”, – stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji.
„Możecie teraz wysłać swoje skargi – i groźby – do waszych przyjaciół w Moskwie”, – podsumował Sybiha.
Słowacki operator ropociągu „Przyjaźń” spółka Transpetrol potwierdził, że przesył ropy ropociągiem został wstrzymany. Spółka podkreśliła, że nie ma dokładnych informacji na temat powodów wstrzymania. Zaznaczyła jedynie, że przyczyna „leży poza terytorium Republiki Słowackiej”.
W ubiegłym tygodniu doszło już do tymczasowego wstrzymania przesyłu ropy ropociągiem „Przyjaźń” po ataku ukraińskich dronów na stację pomp ropy naftowej Uniecha w obwodzie briańskim (13 sierpnia).
W ubiegłym roku Szijjártó deklarował, że ropociąg „Przyjaźń” pozostanie głównym źródłem dostaw ropy na Węgry.
