Szijjártó poinformował jednocześnie, że rozmawiał z wiceministrem energetyki Rosji Pawłem Sorokinem, który zapewnił go, że prace nad wznowieniem działania podstacji energetycznej już trwają. Szef MSZ Węgier zastrzegł, że obecnie nie sposób określić, kiedy dostawy ropy z Rosji na Węgry zostaną wznowione.

Ile Rosja zarabia na eksporcie ropy? Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), w 2024 roku przychody Rosji z eksportu ropy i produktów naftowych wzrosły o 2 proc., osiągając wartość 192 mld dol.

„Od 3,5 roku Bruksela i Kijów próbują wciągnąć Węgry w wojnę na Ukrainie. Powtarzające się ukraińskie ataki na nasze dostawy surowców energetycznych służą temu samemu celowi. Pozwólcie mi postawić sprawę jasno: to nie nasza wojna. Nie mamy z nią nic wspólnego i jak długo pozostajemy u władzy, Węgry będą poza (wojną)”, – zapewnił szef dyplomacji w rządzie Viktora Orbána.

Szijjártó zakończył swój wpis zdaniem, brzmiącym jak groźba pod adresem Kijowa. „Przypomnienie dla ukraińskich decydentów: prąd z Węgier odgrywa kluczową rolę w zasilaniu waszego kraju...”. W 2024 roku import energii przez Ukrainę wyniósł 4,4 mln MWh. 39 proc. tego importu stanowiły dostawy energii z Węgier. W ostatnim czasie Ukraina zaczęła jednak eksportować większe ilości prądu – w tym również na Węgry.

Szef MSZ Ukrainy odpowiada Węgrom: Wysyłajcie swoje skargi i groźby do przyjaciół w Moskwie

Na wpis szefa dyplomacji Węgier odpowiedział szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Sybiha nie potwierdził ani nie zaprzeczył atakowi na ropociąg, przypomniał jedynie, że to „Rosja, a nie Ukraina rozpoczęła wojnę i odmawia jej zakończenia”. „Węgrom powtarzano od lat, że Moskwa nie jest wiarygodnym partnerem. Pomimo tego Węgry czyniły wszelkie wysiłki, by zachować swoją zależność od Rosji. Nawet po wybuchu pełnowymiarowej wojny”, – stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji.