Węgry o „oburzającym” ataku Ukrainy. Kijów: Poskarżcie się przyjaciołom w Moskwie

W poniedziałek doszło do wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację rurociągiem „Przyjaźń”. O doprowadzenie do takiej sytuacji Budapeszt oskarża Ukrainę.

Publikacja: 18.08.2025 14:14

Andrij Sybiha i Péter Szijjártó

Andrij Sybiha i Péter Szijjártó

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są przyczyny tymczasowego wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację?
  • Dlaczego Węgry i Słowacja mogą sprowadzać rosyjską ropę mimo embarga UE?
  • Jakie stanowisko zajmują Węgry w odniesieniu do wojny na Ukrainie?

Węgry i Słowacja mogą sprowadzać rosyjską ropę drogą lądową, mimo embarga nałożonego przez UE na dostawy tego surowca drogą morską, ze względu na silne uzależnienie gospodarek tych państw od dostaw rosyjskiej ropy (w przypadku Węgier ma ona zaspokajać 65 proc. zapotrzebowania na ten surowiec) oraz brak możliwości zastąpienia ropy z Rosji, w krótkim czasie, dostawami z alternatywnych źródeł (m.in. przez brak dostępu do morza). Rurociąg „Przyjaźń”, którym ropa płynie na Węgry, biegnie przez Białoruś i Ukrainę.

Szef MSZ Węgier: Nie mamy nic wspólnego z tą wojną, nie damy się wciągnąć

W poniedziałek szef węgierskiego MSZ, Péter Szijjártó poinformował w serwisie X, że w wyniku ukraińskiego ataku na ropociąg, którym rosyjska ropa płynie na Węgry, dostawy surowca z tego źródła zostały wstrzymane. Z jego wpisu wynikało, że uszkodzona została podstacja energetyczna zasilająca ropociąg. „Ten najnowszy atak na nasze bezpieczeństwo energetyczne jest oburzający i nieakceptowalny” – podkreślił szef MSZ Węgier.

Zdjęcie przedstawia stację odbiorczą rurociągu ropy naftowej Drużba między Węgrami a Rosją z tablicą
Ropa
MOL zmienia front. Deklaruje pożegnanie z rosyjską ropą
Szijjártó poinformował jednocześnie, że rozmawiał z wiceministrem energetyki Rosji Pawłem Sorokinem, który zapewnił go, że prace nad wznowieniem działania podstacji energetycznej już trwają. Szef MSZ Węgier zastrzegł, że obecnie nie sposób określić, kiedy dostawy ropy z Rosji na Węgry zostaną wznowione. 

Ile Rosja zarabia na eksporcie ropy?

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), w 2024 roku przychody Rosji z eksportu ropy i produktów naftowych wzrosły o 2 proc., osiągając wartość 192 mld dol. 

„Od 3,5 roku Bruksela i Kijów próbują wciągnąć Węgry w wojnę na Ukrainie. Powtarzające się ukraińskie ataki na nasze dostawy surowców energetycznych służą temu samemu celowi. Pozwólcie mi postawić sprawę jasno: to nie nasza wojna. Nie mamy z nią nic wspólnego i jak długo pozostajemy u władzy, Węgry będą poza (wojną)”, – zapewnił szef dyplomacji w rządzie Viktora Orbána.

Szijjártó zakończył swój wpis zdaniem, brzmiącym jak groźba pod adresem Kijowa. „Przypomnienie dla ukraińskich decydentów: prąd z Węgier odgrywa kluczową rolę w zasilaniu waszego kraju...”. W 2024 roku import energii przez Ukrainę wyniósł 4,4 mln MWh. 39 proc. tego importu stanowiły dostawy energii z Węgier. W ostatnim czasie Ukraina zaczęła jednak eksportować większe ilości prądu – w tym również na Węgry. 

Szef MSZ Ukrainy odpowiada Węgrom: Wysyłajcie swoje skargi i groźby do przyjaciół w Moskwie

Na wpis szefa dyplomacji Węgier odpowiedział szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Sybiha nie potwierdził ani nie zaprzeczył atakowi na ropociąg, przypomniał jedynie, że to „Rosja, a nie Ukraina rozpoczęła wojnę i odmawia jej zakończenia”. „Węgrom powtarzano od lat, że Moskwa nie jest wiarygodnym partnerem. Pomimo tego Węgry czyniły wszelkie wysiłki, by zachować swoją zależność od Rosji. Nawet po wybuchu pełnowymiarowej wojny”, – stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji. 

„Możecie teraz wysłać swoje skargi – i groźby – do waszych przyjaciół w Moskwie”, – podsumował Sybiha. 

Słowacki operator ropociągu „Przyjaźń” spółka Transpetrol potwierdził, że przesył ropy ropociągiem został wstrzymany. Spółka podkreśliła, że nie ma dokładnych informacji na temat powodów wstrzymania. Zaznaczyła jedynie, że przyczyna „leży poza terytorium Republiki Słowackiej”. 

W ubiegłym tygodniu doszło już do tymczasowego wstrzymania przesyłu ropy ropociągiem „Przyjaźń” po ataku ukraińskich dronów na stację pomp ropy naftowej Uniecha w obwodzie briańskim (13 sierpnia). 

W ubiegłym roku Szijjártó deklarował, że ropociąg „Przyjaźń” pozostanie głównym źródłem dostaw ropy na Węgry. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Węgry

e-Wydanie