Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Foto: PAP/Albert Zawada
Po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem prezydent USA Donald Trump zaprosił do Białego Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie. Według amerykańskich mediów, jeśli przebieg rozmów będzie pozytywny, pod koniec tygodnia mogłoby dojść do spotkania w trójkącie Trump – Putin – Zełenski.
Zgodnie z opublikowanym przez amerykańską administrację terminarzem, Wołodymyr Zełenski odbędzie w poniedziałek godzinną rozmowę z Trumpem w formacie dwustronnym. Prezydent Ukrainy nie będzie jednak u amerykańskiego przywódcy sam. W Białym Domu zjawią się także prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Von der Leyen ogłosiła w niedzielę, że udaje się do Waszyngtonu na prośbę Zełenskiego. Zachodnie media pisały, że obecność przedstawicieli Europy ma wzmocnić Zełenskiego i sprawić, że jego wizyta w Białym Domu nie zakończy się jak ta z końca lutego. Ukraiński prezydent usłyszał wówczas od amerykańskiego, że „nie ma kart” i „igra z trzecią wojną światową”. Spotkanie zakończyło się przed czasem, nie doszło wówczas do podpisania planowanej umowy amerykańsko-ukraińskiej dotyczącej surowców.
W jaki sposób doszło do tego, że teraz do Waszyngtonu udali się m.in. przedstawiciele Finlandii i Włoch, ale nie zaproszono nikogo z Polski? Oba obozy władzy wykonawczej w Polsce zrzucają z siebie odpowiedzialność.
„Dzisiejsze spotkanie w Waszyngtonie odbywa się w tym samym formacie co wcześniejsze rozmowy online liderów państw europejskich, w których uczestniczył prezydent Trump. Wtedy Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki” – taki komunikat w mediach społecznościowych przed godz. 14.00 opublikował rzecznik rządu Adam Szłapka (KO).
„Informuję, że dyskusja co do udziału we wspólnej z Wołodymyrem Zełenskim wizycie tzw. »koalicji chętnych« w USA odbywała się z udziałem ministra Radosława Sikorskiego. Minister Spraw Zagranicznych RP nie zgłosił gotowości Polski do udziału w tej wizycie. Prezydent RP planuje wizytę w USA 3 września” – oświadczył kilka minut później w serwisie X Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
„Informuję, że na spotkania do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych, z którym polscy przedstawiciele ruchu MAGA oraz osobiście pan prezydent Karol Nawrocki mają uprzywilejowane stosunki. Proszę aby ich używali na rzecz Polski i Europy” – napisał w X szef MSZ.
„Właśnie Radosław Sikorski przyznał, że MSZ nie ma żadnych relacji z Departamentem Stanu USA? Po co mu zatem Departament Ameryki w MSZ i obecny kierownik placówki Klich? Za co mu podatnicy płacą” – skomentował poseł PiS Andrzej Śliwka.
Rano w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) przyznając, że w Waszyngtonie nie będzie nikogo z Polski przekonywał na antenie Polsat News, że „to nie jest problem, dlatego że de facto decyzje w tych sprawach (negocjacji z Kijowem na temat warunków zakończenia wojny na Ukrainie – red.) będą podjęte w bardzo wąskim gronie amerykańskim”.
Z kolei rzecznik MSZ Paweł Wroński na konferencji prasowej mówił, że to strona amerykańska wskazała prezydenta Nawrockiego jako przedstawiciela Polski. – My – czyli strona rządowa – uznaliśmy, że skoro tak, to prezydent jest bardziej predysponowany do kontaktów z Waszyngtonem, no i tam są podejmowane decyzje. My się do nich dostosujemy, ponieważ polityka zagraniczna musi być jedna, a te kwestie są na tyle poważne, że tutaj nie może występować jakiś rozdźwięk czy jakakolwiek rywalizacja – dodał.
W poniedziałek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania doradców prezydenta. W okolicznościowym wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki poruszył temat szczytu w Waszyngtonie i nieobecności na nim Polski.
– Chciałbym odnieść się do tego, co dzieje się dzisiaj na świecie – powiedział, zaznaczając, że od kilku tygodni wiele dzieje się w kwestii „dojścia do pokoju na Ukrainie po ataku Federacji Rosyjskiej”. – Chcę wszystkich państwa uspokoić, a także opinię publiczną, że w ostatnim tygodniu wziąłem udział w dwóch rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem, ale także z liderami europejskimi, przedstawiając jasne stanowisko Polski w zakresie braku zaufania do Władimira Putina, braku zaufania do Federacji Rosyjskiej – oświadczył prezydent.
– Jak wiemy, dzisiaj spotyka się format „koalicji chętnych”. W tej „koalicji chętnych” od dłuższego czasu reprezentuje Polskę polski rząd i to prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie – mówił Nawrocki. Podkreślił, że jest jedynym liderem europejskiego państwa, który ma „na bliskim horyzoncie, już 3 września, spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, w którym to spotkaniu kwestie bezpieczeństwa i pokoju na Ukrainie będą jednym z bardzo ważnych punktów”.
– Za sprawą mediów (...) apeluję o rodzaj spokoju i rozwagi – powiedział prezydent. Zapewnił, że pozostaje w kontakcie z rządem i premierem Donaldem Tuskiem. – Bo w kwestiach i bezpieczeństwa państwa polskiego, i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i nie ma czasu na pewne polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego – zaznaczył.
Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki powołał na doradcę prezydenta:
Z kolei na doradców społecznych prezydent powołał:
– Dziękuję za to, że przyjęliście ofertę prezydenta Polski do ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra – mówił do swych nowych współpracowników Karol Nawrocki. Przekonywał, że wybrani przez niego doradcy to osoby z „głęboką siłą intelektualną” i „siłą społeczną”, cechujące się umiejętnością „rozmowy z wieloma środowiskami”.
– Każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie – zwrócił się do swych doradców prezydent. – Przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny tak wiele – stwierdził.
