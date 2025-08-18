Rano w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) przyznając, że w Waszyngtonie nie będzie nikogo z Polski przekonywał na antenie Polsat News, że „to nie jest problem, dlatego że de facto decyzje w tych sprawach (negocjacji z Kijowem na temat warunków zakończenia wojny na Ukrainie – red.) będą podjęte w bardzo wąskim gronie amerykańskim”.

Z kolei rzecznik MSZ Paweł Wroński na konferencji prasowej mówił, że to strona amerykańska wskazała prezydenta Nawrockiego jako przedstawiciela Polski. – My – czyli strona rządowa – uznaliśmy, że skoro tak, to prezydent jest bardziej predysponowany do kontaktów z Waszyngtonem, no i tam są podejmowane decyzje. My się do nich dostosujemy, ponieważ polityka zagraniczna musi być jedna, a te kwestie są na tyle poważne, że tutaj nie może występować jakiś rozdźwięk czy jakakolwiek rywalizacja – dodał.

Kontrowersje wokół szczytu w Białym Domu. Karol Nawrocki odniósł się do sprawy

W poniedziałek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania doradców prezydenta. W okolicznościowym wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki poruszył temat szczytu w Waszyngtonie i nieobecności na nim Polski.

– Chciałbym odnieść się do tego, co dzieje się dzisiaj na świecie – powiedział, zaznaczając, że od kilku tygodni wiele dzieje się w kwestii „dojścia do pokoju na Ukrainie po ataku Federacji Rosyjskiej”. – Chcę wszystkich państwa uspokoić, a także opinię publiczną, że w ostatnim tygodniu wziąłem udział w dwóch rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem, ale także z liderami europejskimi, przedstawiając jasne stanowisko Polski w zakresie braku zaufania do Władimira Putina, braku zaufania do Federacji Rosyjskiej – oświadczył prezydent.