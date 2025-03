Nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. Tusk zapowiada nowy wyścig zbrojeń

Unijni przywódcy zjechali w czwartek do Brukseli na nadzwyczajny szczyt poświęcony sytuacji na Ukrainie w kontekście zmiany kursu przez USA. Po publicznym upokorzeniu w Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski został przywitany w Brukseli jak przyjaciel, a wręcz członek rodziny. Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, mówił o Ukrainie jako o przyszłym członku UE, choć przecież negocjacje akcesyjne jeszcze się na dobre nie zaczęły i wcale nie wiadomo jak się skończą. — Na Ukrainie czujemy wsparcie Europy - mówił przejęty Zełenski. I podkreślał, że Ukraińcy doceniają nie tylko słowa, ale też czyny Europejczyków. Ale czy te wystarczą by zapełnić próżnię wykreowaną przez Donalda Trumpa?

Rosja rozpoczęła wyścig zbrojeń

- Europa musi podjąć to wyzwanie, ten wyścig zbrojeń. I musi go wygrać. Jestem przekonany, że Rosja go przegra, tak jak Związek Radziecki przegrał podobny wyścig zbrojeń 40 lat temu. Jest to również jedyny sposób na uniknięcie konfliktu na większą skalę - powiedział Donald Tusk wchodząc na salę obrad. Pozytywnie ocenił najnowszą propozycję Komisji Europejskiej, która obejmuje 150 mld euro pożyczek zaciąganych w imieniu UE na inwestycje w europejskim sektorze obronnym oraz czasowe poluzowanie reguł fiskalnych, tak aby wydatki na obronę nie były liczone do limitów zadłużenia. Ale wyraźnie zaznaczył, podobnie jak wielu innych przywódców, że to pierwszy krok. W projekcie wniosków ze szczytu zapisano apel do Komisji o szukanie innych funduszy, ale także permanentne wyłączenie większych wydatków obronnych z ograniczeń dyscypliny budżetowej. To postulat podniesiony przez Niemcy, które chcą nawet podjąć się zmiany swojej konstytucji, żeby znacząco zwiększyć dług publiczny, w tym na cele obronne.

Pieniądze na Tarczę Wschód

Polska ma też powody do satysfakcji, bo w projekcie konkluzji ze szczytu, które będą podstawą dla szczegółowych wytycznych Komisji Europejskiej, nasz projekt Tarczy Wschód został uwzględniony jako jeden z priorytetów, które będą mogły korzystać z unijnych pożyczek. - Tarcza Wschód i obrona wschodniej granicy UE stały się priorytetami, których nikt już nie kwestionuje – powiedział Tusk.