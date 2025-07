Faktem jest, że przez niemal cały ten rok resort kultury, a potem nowy szef Instytutu blokowali inicjatywy związane z jego rozwojem i uruchomieniem wystawy czasowej o Witoldzie Pileckim. Aktywność Pilecki Institute w USA ograniczała się w zasadzie do obsługi nieruchomości. Pod koniec 2024 r. szefowa ministerstwa Hanna Wróblewska wycofała się z finansowania remontu siedziby na wniosek dyrektora IP prof. Krzysztofa Ruchniewicza.

Dlatego dzisiaj obarczanie poprzednich władz zaniedbaniami tej placówki można uznać co najmniej za niepoważne. To nie one ponoszą odpowiedzialność za to, że wystawy nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie, a także za zaniechania związane z brakiem nadzoru i potencjalne dodatkowe koszty funkcjonowania tej placówki.

Czy zatem skok na Instytut Pileckiego to modelowy przykład, jak nie powinno się realizować polityki przejęcia instytucji? I jak ważna jest pamięć instytucjonalna oraz właściwy nadzór ze strony ministerstwa kultury? Bo optymistycznie zakładam, że przed podjęciem konkretnych decyzji, np. o przesunięciu środków w budżecie, urzędnicy odpowiedniego departamentu resortu kultury zauważyli potencjalne ryzyka i związane z tym zagrożenia.

Jeżeli nie, to cytując potomka Henryka Sienkiewicza, mamy państwo tylko teoretyczne.