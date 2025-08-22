W Niemczech ruszył proces we wstrząsającej sprawie. Na ławie oskarżonych Polka

Aktualizacja: 22.08.2025 15:52 Publikacja: 22.08.2025 15:00
Foto: Adobe Stock
Według niemieckiej prokuratury przestępstwo miało miejsce między styczniem 2022 a kwietniem 2024 roku w mieszkaniu kobiety w Bad Hersfeld lub po jej przeprowadzce do oddalonego o około 30 km domu w Heringen. Nowonarodzona dziewczynka była „w pełni rozwinięta i zdolna do życia” – poinformowała prokuratura.
Z ustaleń śledczych wynika, że 35-letnia oskarżona uderzyła dziecko w główkę „płaskim przedmiotem” lub uderzyła jego główką o „płaski przedmiot”. Dziewczynka doznała urazu czaszkowo-mózgowego i w wyniku tego urazu zmarła.
Matka miała owinąć ciało w koc, włożyć je do torby i schować w zamrażarce.
Czytaj więcej
Skazana w Niemczech Polka może starać się o odbywanie kary w kraju. Wszystko w rękach sądu.
Oskarżona Polka nie odniosła się do zarzutów. Jej obrońca zapowiedział, że kobieta zezna w kolejny dzień procesu, który zaplanowano na czwartek, 29 sierpnia.
Dochodzenie przeciwko ówczesnemu partnerowi Polki, który również był oskarżony, zostało umorzone z powodu braku podejrzeń.
Według prokuratury nie udało się udowodnić, że wiedział on o ciąży lub był obecny przy porodzie. Ma on zeznawać 29 sierpnia – wirtualnie, ponieważ nie przebywa obecnie w Niemczech.
Na proces zaplanowano łącznie osiem dni. Wyrok ma zapaść w październiku br.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: dw.com/pl
Według niemieckiej prokuratury przestępstwo miało miejsce między styczniem 2022 a kwietniem 2024 roku w mieszkaniu kobiety w Bad Hersfeld lub po jej przeprowadzce do oddalonego o około 30 km domu w Heringen. Nowonarodzona dziewczynka była „w pełni rozwinięta i zdolna do życia” – poinformowała prokuratura.
Z ustaleń śledczych wynika, że 35-letnia oskarżona uderzyła dziecko w główkę „płaskim przedmiotem” lub uderzyła jego główką o „płaski przedmiot”. Dziewczynka doznała urazu czaszkowo-mózgowego i w wyniku tego urazu zmarła.
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Spółka żądająca zasiedzenia służebności zakopanej instalacji musi wykazać, że właściciel działki mógł zaobserwow...
Użycie sztucznej inteligencji nie jest wystarczającą weryfikacją faktów. Za publiczne oczernianie grożą konsekwe...
W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie 21 ustaw. Jednocześnie zdecydował o zawetowaniu tzw. usta...
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Znamy terminy za...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas