W Niemczech ruszył proces we wstrząsającej sprawie. Na ławie oskarżonych Polka

Przed sądem krajowym w Fuldzie (Hesja) na zachodzie Niemiec rozpoczął się w czwartek proces Polki oskarżonej o zabójstwo swojego nowonarodzonego dziecka. Kobieta miała ukryć ciało w zamrażarce. Motyw zbrodni wciąż nie jest jasny.

Publikacja: 22.08.2025 15:00

W Niemczech ruszył proces we wstrząsającej sprawie. Na ławie oskarżonych Polka

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

Według niemieckiej prokuratury przestępstwo miało miejsce między styczniem 2022 a kwietniem 2024 roku w mieszkaniu kobiety w Bad Hersfeld lub po jej przeprowadzce do oddalonego o około 30 km domu w Heringen. Nowonarodzona dziewczynka była „w pełni rozwinięta i zdolna do życia” – poinformowała prokuratura.

Z ustaleń śledczych wynika, że 35-letnia oskarżona uderzyła dziecko w główkę „płaskim przedmiotem” lub uderzyła jego główką o „płaski przedmiot”. Dziewczynka doznała urazu czaszkowo-mózgowego i w wyniku tego urazu zmarła.

Matka miała owinąć ciało w koc, włożyć je do torby i schować w zamrażarce.

Wyrok jesienią

Oskarżona Polka nie odniosła się do zarzutów. Jej obrońca zapowiedział, że kobieta zezna w kolejny dzień procesu, który zaplanowano na czwartek, 29 sierpnia.

Dochodzenie przeciwko ówczesnemu partnerowi Polki, który również był oskarżony, zostało umorzone z powodu braku podejrzeń.

Według prokuratury nie udało się udowodnić, że wiedział on o ciąży lub był obecny przy porodzie. Ma on zeznawać 29 sierpnia – wirtualnie, ponieważ nie przebywa obecnie w Niemczech.

Na proces zaplanowano łącznie osiem dni. Wyrok ma zapaść w październiku br.

Źródło: dw.com/pl

