– Kilkakrotnie kolejne rządy RP w ostatnich trzech dziesięcioleciach posługiwały się naszym pełnomocnictwem, by odzyskać obiekty z Ameryki, Szwajcarii, itd. Te same rządy jednak nie uznawały naszego prawa własności na terenie RP – zaznacza Adam S. Zamoyski.

Jaka jest podstawa prawna przejęcia obrazów przez Skarb Państwa?

Resort kultury w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” wskazuje, że minister kultury nie rozstrzyga, kto jest właścicielem danego dobra kultury.

„Może to rozstrzygnąć jedynie sąd cywilny. Zadaniem Ministra Kultury jest dbanie o ochronę dziedzictwa narodowego, w tym podejmowanie działań mających na celu odzyskanie dzieł sztuki i innych dóbr kultury, które trafiły na rynek w wyniku czynów zabronionych, takich jak kradzież, przywłaszczenie czy grabież wojenna. Minister może też reprezentować Skarb Państwa w sprawach dotyczących restytucji tych dóbr” – opisuje rzecznik ministerstwa Piotr Jędrzejowski. Zastrzega, że każdą sprawę tego rodzaju należy rozpatrywać indywidualnie.

Co do obrazów z warsztatu Dierica Boutsa, wskazuje że na podstawie polskich przepisów, w szczególności ustawy z 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacji rodowych oraz dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich z 1946 r., „należy uznać, że właścicielem obrazów jest Skarb Państwa”.

„Zgodnie z tymi przepisami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może przekazać odzyskane dobro do instytucji kultury lub innej jednostki sektora finansów publicznych, która specjalizuje się w opiece nad zabytkami. Odbywa się to na podstawie umowy depozytu. Minister może też bezpłatnie przenieść własność takiego dobra, jeśli należy ono do Skarbu Państwa – w szczególności, jeśli zostało odzyskane w ramach restytucji. Może to zrobić na rzecz państwowej instytucji kultury lub innej państwowej jednostki sektora finansów publicznych (…). Nie oznacza to jednak, że inne osoby lub instytucje nie mogą dochodzić swoich praw do utraconych obiektów” – tłumaczy „Rz” Piotr Jędrzejowski. Dodaje, że nie zgłoszono żadnych roszczeń do odzyskanych dzieł.