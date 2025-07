Czytaj więcej Kraj Instytut Pileckiego pod lupą śledczych Do prokuratury został skierowany wniosek o podejrzeniu przestępstwa w sprawie Instytutu Pileckieg...

Konsekwencją tego może być też utrata swoistego bonusu finansowego ustalonego przez spółkę wynajmującą lokal na dokonanie prac związanych z kosztami adaptacji lokalu. Ta kwota została ustalona w umowie w maksymalnej wysokości 1,3 mln dol. (można w ten sposób rozliczyć np. honoraria architekta i inżyniera, projektantów, opłaty za zezwolenia, materiały, robociznę).

Z umowy wynika, że najemca traci prawo do wypłat, jeśli doszło do naruszenia umowy (np. niezapłacony czynsz, brak terminowego zakończenia prac). A to może dodatkowo zwiększyć obciążenie finansowe Instytutu.

Instytut Pileckiego twierdzi, że trwają negocjacje z nowojorską spółką

Jan Gebert pytany, czy opóźnienie związane z realizacją prac adaptacyjnych obiektu spowoduje, że wynajmująca ten obiekt 88 Greenwich Owner LLC zwiększy wysokość czynszu o kwotę równą sumie połowy stałego czynszu dziennego przez 60 dni, nie daje jasnej odpowiedzi. – Instytut prowadzi negocjacje z właścicielem wynajmowanego lokalu. Ich celem jest aneksowanie umowy podpisanej przez poprzedni zarząd, tak aby uwzględniała nowy termin otwarcia obiektu i wystawy, ograniczenie kosztów i możliwość szerszej działalności oddziału w USA – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” rzecznik IP. Zaznacza, że „na tym etapie Instytut nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wynajmu”.

Warto dodać, że umowa wskazuje, iż opóźnienia wynikające z winy wynajmującego lub siły wyższej zwalniają najemcę z kar za nieterminowe zakończenie prac, co chroni najemcę przed kosztami wynikającymi z czynników poza jego kontrolą. Czy na to liczą urzędnicy Instytutu Pileckiego? – Zgłosiliśmy ich bezzasadność oraz konieczność aneksu do umowy, między innymi ze względu na prowadzony przez właściciela przedłużający się proces remontu fasady lokalu, który ogranicza dostęp do budynku – dodaje Gebert.