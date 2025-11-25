Rosyjski zapasik na czarną godzinę. Walka o miliardy dolarów zakopane w raju

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podjęli Roman Abramowicz i jego partnerzy przed inwazją Rosji na Ukrainę?

W jaki sposób Roman Abramowicz uzyskał rezydencję na wyspie Jersey?

Dlaczego brytyjskie władze sądowe odrzuciły apelacje Abramowicza dotyczące zamrożenia jego aktywów?

Jakie zarzuty stawiają Roman Abramowicz i jego prawnicy władzom Jersey?

Brytyjski „The Guardian” cytuje wcześniej utajnione orzeczenia sądowe, które władze Jersey po raz pierwszy opublikowały w ramach batalii prawnej z Romanem Abramowiczem. W latach 2016–2017 oligarcha i czterech jego najbliższych współpracowników (sąd nie ujawnił ich nazwisk) uzyskali rezydencję na wyspie Jersey w ramach specjalnego programu inwestycyjnego Wielkiej Brytanii dla osób o bardzo dużym majątku.

W 2017 r. wyspa udzieliła oligarsze pozwolenia na przenoszenie firm na Jersey. Za ich pośrednictwem kontrolował on większość swojego majątku. Transfery aktywów nastąpiły w 2017 r. i ponownie w 2021 r., na kilka miesięcy przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Jersey przyjmuje pieniądze Romana Abramowicza i zamraża

Dokumenty sądowe pokazują, że Londyn wielokrotnie konsultował się z władzami Jersey w sprawie Abramowicza i spółki. Obawy o ryzyko utraty reputacji wyspy na rynku międzynarodowym istniały już wcześniej: szef regulatora finansowego Jersey ostrzegł brytyjskich ministrów już w 2016 r. Wskazywał, że bliskie relacje Abramowicza z Putinem mogą zaszkodzić wyspie. Stwierdził jednak również, że znalezienie wystarczających podstaw do odmowy jest „problematyczne”.