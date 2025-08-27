Rzeczpospolita
Ekonomia
Kogo boi się Roman Abramowicz? Jego superjachty dostały systemy obrony rakietowej

Dwa pływające pałace rosyjskiego oligarchy warte są 600 mln dol. i 1,5 mld dol. Oprócz kapiących od złota wnętrz, basenów, kortów, spa itp. mają też zamontowane systemy obrony przeciwlotniczej, radary, pancerne kabiny i kuloodporne szyby.

Publikacja: 27.08.2025 13:30

Jacht My Solaris należacy do Romana Abramowicza

Foto: PAP/Abaca

Iwona Trusewicz

Obie jednostki „Solaris” i „Eclipse” wyposażone są w systemy obrony przeciwrakietowej i inne technologie wojskowe, które, jak się okazuje, wymagają naprawy. Od kilku lat jednostki nie zawijają jednak do unijnych portów z powodu sankcji. Teraz znalazły „bezpieczną przystań” na wodach tureckich, donosi portal Luxurylaunches.

Jedno tankowanie za 790 tys. dolarów

Turcja staje się atrakcyjnym ośrodkiem dla serwisowania objętych sankcjami superjachtów rosyjskich oligarchów. W sierpniu 2025 roku 140-metrowej długości „Solaris”, zbudowany w Niemczech w 2021 roku kosztem około 600 mln dolarów, dotarł do Zatoki Izmickiej na planowy przegląd. To jeden z najnowocześniejszych jachtów na świecie: osiem pokładów, 48 kabin, lądowisko dla helikopterów, baseny, spa, centrum rozrywki, winiarnia, biblioteka. Wszystko to posiada okna ze szkła kuloodpornego, pancerz nie do przebicia ręczną wyrzutnią rakietową i system obrony przeciwlotniczej. Projekt łodzi został stworzony przez Marca Newsona, znanego z innego swojego hitu – zegarka Apple Watch. Jacht może pomieścić do 36 gości i 60 członków załogi. Eksploatacja tych „pływających fortec” kosztuje astronomiczne kwoty. Kiedy „Solaris” tankował w Marmaris wiosną 2023 roku, sam koszt paliwa wynosił około 790 tys. dol. za jedno tankowanie.

Jeszcze droższy jest flagowy okręt Abramowicza, 162,5-metrowy „Eclipse”. On również trafił do Turcji na naprawę. Został zwodowany w 2010 roku w stoczni Blohm + Voss w Hamburgu i przez długi czas uchodził za najdroższy jacht świata, z szacowaną wartością 1,2–1,5 mld dol..

Na dziewięciu pokładach znajdują się dwa lądowiska dla helikopterów, 16-metrowy basen i kino. Centrum spa, fitness, biblioteka, piwniczka z winami, kapiące od złota i drogich kamieni kabiny. Podobnie jak „Solaris”, także „Eclipse” jest chroniony systemami obrony przeciwrakietowej i czujnikami ruchu, a kabiny są opancerzone. Wszystko to dla 36 gości i 70 członków załogi.

Strach przed ukraińskimi dronami

W Turcji działają stocznie Yachtley, Turquoise Yachts i KRM Yacht Refit & Rebuild, które są coraz bardziej popularne wśród rosyjskich bogaczy objętych sankcjami. Teraz powstaje tam też infrastruktura do pracy z gigantami takimi jak jachty Abramowicza. Założyciel stoczni KRM Yacht Refit & Rebuild, Kerem Baser, przyznał, że inwestycje wynikają z faktu, że w Turcji znajduje się obecnie duża liczba jachtów rosyjskich miliarderów. Superjachty należące do rosyjskich oligarchów nie mają obecnie dostępu do usług naprawczych i konserwacyjnych w europejskich stoczniach, szukają więc ich w krajach „przyjaznych” Rosji.

Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, po co rosyjskim cywilnym bogaczom systemy przeciwrakietowe, kuloodporne szyby i pancerne kabiny. Kto miałby ich atakować i czym? Czy bogacze, którzy swoimi pieniędzmi wspierają zbrodniczą wojnę Putina i są na czarnej liście Ukrainy – największych sponsorów rosyjskiej wojny, boją się skutecznego uderzenia ukraińskich dronów? Te już wyłączyły z pracy 17 proc. rosyjskich mocy rafineryjnych. Trafienie w gigantyczny jacht nie byłoby dla obsługi bezzałogowców trudne.

Bezpieczna przystań w Turcji na razie im taką ochronę zapewnia. Jeżeli jednak tureckie stocznie dostaną się pod lupę Komisji Europejskiej czy Białego Domu, to wtórne sankcje mogą zakończyć tam biznesy z oligarchami. Dokąd wtedy uciekną pływające pałace oligarchów?

Źródło: rp.pl

