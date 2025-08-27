Obie jednostki „Solaris” i „Eclipse” wyposażone są w systemy obrony przeciwrakietowej i inne technologie wojskowe, które, jak się okazuje, wymagają naprawy. Od kilku lat jednostki nie zawijają jednak do unijnych portów z powodu sankcji. Teraz znalazły „bezpieczną przystań” na wodach tureckich, donosi portal Luxurylaunches.

Jedno tankowanie za 790 tys. dolarów

Turcja staje się atrakcyjnym ośrodkiem dla serwisowania objętych sankcjami superjachtów rosyjskich oligarchów. W sierpniu 2025 roku 140-metrowej długości „Solaris”, zbudowany w Niemczech w 2021 roku kosztem około 600 mln dolarów, dotarł do Zatoki Izmickiej na planowy przegląd. To jeden z najnowocześniejszych jachtów na świecie: osiem pokładów, 48 kabin, lądowisko dla helikopterów, baseny, spa, centrum rozrywki, winiarnia, biblioteka. Wszystko to posiada okna ze szkła kuloodpornego, pancerz nie do przebicia ręczną wyrzutnią rakietową i system obrony przeciwlotniczej. Projekt łodzi został stworzony przez Marca Newsona, znanego z innego swojego hitu – zegarka Apple Watch. Jacht może pomieścić do 36 gości i 60 członków załogi. Eksploatacja tych „pływających fortec” kosztuje astronomiczne kwoty. Kiedy „Solaris” tankował w Marmaris wiosną 2023 roku, sam koszt paliwa wynosił około 790 tys. dol. za jedno tankowanie.

Jeszcze droższy jest flagowy okręt Abramowicza, 162,5-metrowy „Eclipse”. On również trafił do Turcji na naprawę. Został zwodowany w 2010 roku w stoczni Blohm + Voss w Hamburgu i przez długi czas uchodził za najdroższy jacht świata, z szacowaną wartością 1,2–1,5 mld dol..