Oligarchowie uciekają przed Kremlem

Konsultant Maksym Chudałow uważa, że ​​procedura windykacyjna może być przygotowaniem do przeniesienia własności lub przeniesienia aktywów do Rosji. Pośrednim potwierdzeniem jest tu fakt, że w styczniu rosyjski rząd wpisał Evraz NTMK na listę organizacji o znaczeniu systemowym, co pozwala na zawieszenie za pośrednictwem sądów praw korporacyjnych zagranicznych spółek holdingowych.

Wiaczesław Kosakow, wspólnik zarządzający Novator Legal Group, zauważa, że ​​taki mechanizm jest narzędziem interwencji państwa. Obroną przed tą „ingerencją”, która obecnie oznacza grabienie przez Kreml prywatnej własności, jest samodzielne dochodzenie roszczeń w sądzie. Pozwala kontrolować proces, przyspieszyć go i zachować poufność.

Wcześniej podobną drogą ratowania swoich majątków poszli inni rosyjscy oligarchowie, którzy zostali objęci sankcjami, m.in. Michaił Fridman, Petr Awen, Andriej Kosgonow czy Wadim Moskowicz. Nie wszystkim się to udało. Prawa korporacyjne cypryjskiej spółki ABH Financial, kontrolującej Alfa Bank, zostały zawieszone na mocy orzeczenia sądu. Jego głównymi właścicielami byli Petr Aven i Michaił Fridman z Alfa Group i Andriej Kosogow, współzałożyciele międzynarodowej firmy inwestycyjnej LetterOne.

Ten ostatni odkupił akcje Avena i Fridmana w marcu 2023 r., a bank stał się własnością rosyjskiej spółki akcyjnej AB Holding. Podobną procedurę przeprowadzono w odniesieniu do innego składnika aktywów Alfa Group – spółki handlowej X5 Group i Rusagro, należącej do Wadima Moskowicza. Obie firmy również przeniosły się z Cypru do Rosji. Próba Moskowicza nie przyczyniła się jednak do poprawy relacji z Kremlem – w marcu 2025 r. został on aresztowany pod zarzutem oszustwa na dużą skalę i przekupstwa.