„Od naszej rekomendacji z grudnia 2024 r. kurs wzrósł o 33 proc.” – podkreślają analitycy. Wskazują też, że tegoroczna premiera „The Alters” spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem graczy, jednak na podstawie wczesnych wskaźników analitycy oczekują rewizji konsensusu w dół.

"Choć The Alters pozostaje kluczowym elementem odbudowy pozytywnego sentymentu wobec 11 bit studios po fiasku Projektu 8 i premierze Frostpunka 2, nie widzimy istotnych katalizatorów na horyzoncie. Najbliższym większym wydarzeniem może być remake Frostpunka 1, jednak jego premiera będzie miała miejsce najwcześniej w 2027 r." – czytamy w raporcie.

Czy warto kupić akcje TSG i Huuuge?

Analitycy wydali też zalecenia dla akcji producentów gier mobilnych: Ten Square Games oraz Huuuge. Dla Huuuge podtrzymali zalecenie „kupuj”, a dla TSG obniżyli do „trzymaj” z „kupuj”.

Huuuge debiutowało na GPW w 2021 r. z ceną akcji w IPO wynoszącą 50 zł. Od tego czasu wycena studia mocno spadła. Obecna cena docelowa od BM Banku wynosi 28,9 zł (wobec 27,3 zł wcześniej). Kurs rynkowy to 19 zł. To implikuje wysoki, 52-proc. potencjał do zwyżki.

„Huuuge przekazał szereg pozytywnych informacji: pewną stabilizację w segmencie kasynowym, rosnące przychody z własnego sklepu oraz ograniczenie zatrudnienia o 30 proc." – czytamy w raporcie.

Analitycy zastrzegają, że kluczowym obciążeniem dla Huuuge pozostaje strategia fuzji i przejęć, ponieważ inwestorzy obawiają się kolejnego przepalania gotówki. Zdaniem ekspertów po zabezpieczeniu perspektyw wzrostu (czyli po przejęciach), spółka powróci do wypłat gotówkowych dla akcjonariuszy. Ale wymaga to cierpliwości.