Opcja 1: Większościowy pakiet akcji Strukowa zostanie przejęty na rzecz Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem, a udziały mniejszościowych akcjonariuszy spółki nie ulegną zmianie;

Opcja 2: przejęcie 100 proc. akcji spółki na rzecz Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem z późniejszym odszkodowaniem pieniężnym dla akcjonariuszy mniejszościowych;

Opcja 3: przejęcie 100 proc. akcji na rzecz Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem bez odszkodowania dla akcjonariuszy mniejszościowych, jeśli nie zostaną oni uznani (przez władze) za „uczciwych nabywców” aktywów.

Bo działał bezprawnie przez 24 lata

Najbardziej prawdopodobna jest trzecia opcja, bo ten sposób rosyjski reżim stosuje już od dłuższego czasu, by pod nieznanymi zarzutami pozbawiać majątków rosyjski biznes. Według źródła gazety RBK, prokuratura uważa, że Strukow, pracując w parlamencie regionalnym, mógł wprowadzać regulacje korzystne dla interesów biznesowych kontrolowanych przez siebie firm.

Podczas 24 lat pracy w Zgromadzeniu Ustawodawczym „zyskał nieograniczony wpływ na struktury administracyjne i władzy regionu”, który wykorzystuje do tworzenia nielegalnych preferencji dla własnego biznesu. Strukow kontrolował kluczowe aktywa w sferze usług publicznych; „zmonopolizował strategiczny przemysł wydobycia złota na Uralu i innych okręgach federalnych” – stwierdzono w pozwie. Można by się zastanowić, co przez 24 lata robiła prokuratura, by ten proceder powstrzymać?