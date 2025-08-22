Rzeczpospolita

Putin wskrzesza Interwizję. Hasłem miłość, byle normalna

Przywrócony do życia znany z czasów sowieckich konkurs piosenki ma być konkurencją dla Eurowizji i szansą na promocję „prawdziwej muzyki”, a nie „fałszywych wartości obcych każdej normalnej osobie”. Pierwsza edycja już we wrześniu.

Publikacja: 22.08.2025 09:00

Gwiazdą pierwszej wielkości w konkursie Interwizji będzie Shaman, ulubieniec kremlowskiej propagandy

Gwiazdą pierwszej wielkości w konkursie Interwizji będzie Shaman, ulubieniec kremlowskiej propagandy. Na zdjęciu podczas koncertu w Dniu Flagi w Moskwie, 22 sierpnia 2024 r.

Foto: Alexander NEMENOV/AFP

Marcin Łuniewski

W połowie czerwca 2025 r. na ustawioną niedaleko murów Kremla na placu Maneżowym scenę wchodzi dwójka rosyjskich dziennikarzy. Gdy witają się z widzami, zebrani wokół ludzie klaszczą, wiwatują i machają flagami ponad 20 różnych krajów. Prowadzący ogłaszają, że do rozpoczęcia Interwizji pozostało już tylko 100 dni, a sama impreza będzie niewidzianym od dekad wydarzeniem jednoczącym kultury różnych państw. Hasłem przewodnim jest „Miłość”.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez dzieci ubrane w narodowe barwy Rosji, na ekranie w centrum sceny pojawiają się flagi krajów, które wezmą udział w konkursie. Ich prezentacji towarzyszą występy bębniarzy. Chwilę później na scenę żwawym krokiem wchodzi Siergiej Nowikow. Przedstawiciel prezydenta ds. projektów społecznych wyjmuje z teczki specjalny list napisany przez samego Władimira Putina. „Jesteśmy szczerze dumni, że Rosja stanie się centrum przyciągającym talenty z całego świata i zgromadzi przedstawicieli tak różnorodnych kultur i gatunków muzycznych”.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
