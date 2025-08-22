Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 22.08.2025 10:16 Publikacja: 22.08.2025 09:00
Gwiazdą pierwszej wielkości w konkursie Interwizji będzie Shaman, ulubieniec kremlowskiej propagandy. Na zdjęciu podczas koncertu w Dniu Flagi w Moskwie, 22 sierpnia 2024 r.
Foto: Alexander NEMENOV/AFP
W połowie czerwca 2025 r. na ustawioną niedaleko murów Kremla na placu Maneżowym scenę wchodzi dwójka rosyjskich dziennikarzy. Gdy witają się z widzami, zebrani wokół ludzie klaszczą, wiwatują i machają flagami ponad 20 różnych krajów. Prowadzący ogłaszają, że do rozpoczęcia Interwizji pozostało już tylko 100 dni, a sama impreza będzie niewidzianym od dekad wydarzeniem jednoczącym kultury różnych państw. Hasłem przewodnim jest „Miłość”.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez dzieci ubrane w narodowe barwy Rosji, na ekranie w centrum sceny pojawiają się flagi krajów, które wezmą udział w konkursie. Ich prezentacji towarzyszą występy bębniarzy. Chwilę później na scenę żwawym krokiem wchodzi Siergiej Nowikow. Przedstawiciel prezydenta ds. projektów społecznych wyjmuje z teczki specjalny list napisany przez samego Władimira Putina. „Jesteśmy szczerze dumni, że Rosja stanie się centrum przyciągającym talenty z całego świata i zgromadzi przedstawicieli tak różnorodnych kultur i gatunków muzycznych”.
