Czwarty port Rosji

Roczne przeładunki portu w Pietropawłowsku sięgają 1 mln ton. Jest to największy port na Kamczatce, położony w pobliżu międzynarodowych szlaków żeglugowych, niedaleko amerykańskich wód terytorialnych. Firma żeglugowa, dysponująca ośmioma statkami, obsługuje linie towarowe Władywostok – Pietropawłowsk Kamczacki i Władywostok – Sachalin (rosyjska wyspa, w czasach sowieckich – zamknięty teren wojsk lotniczych, 50 km od japońskiego Hokkaido), a także zajmuje się transportem ładunków. Jego roczny dochód sięga 6 mld rubli (280 mln zł).

Kamczacki port jest czwartym portem Rosji wyrwanym przez Kreml prywatnym właścicielom pod hasłem nacjonalizacji. Zagrabianiu przez spolegliwe sądu, uległ Morskim Porcie Rybackim w Murmańsku – największy tego typu na rosyjskiej Północy. Jego 100 proc. akcji w 2022 r. zostało przekazane skarbowi państwa; Kaliningradzki Morski Port Handlowy – dostał się w łapy Kremla w maju 2023 r. Znacjonalizowano wtedy 46,5 proc. udziałów spółki. W kwietniu 2025 r ten los podzielił największy w europejskiej części Rosji terminal naftowy - w Petersburgu o przepustowości 10 mln ton rocznie, którego ok. 55 proc. udziałów „zostało odzyskanych” na rzecz państwa.

„The Moscow Times” przypomina, że tzw. nacjonalizacji osiągnęła rekord w minionym roku. Kreml przejął prawie siedem tuzinów przedsiębiorstw o ​​łącznym przychodzie ponad 807,6 mld rubli (37,71 mld zł) i wartości aktywów przekraczającej 544,7 mld rubli.

W 2023 roku łączna wartość aktywów prywatnych, w tym wielu zagranicznych, zagrabionych z pomocą rosyjskich sądów wyniosła około 483,5 mld rubli, w 2022 roku - 280,5 mld rubli. Najczęściej w 2024 r. na rzecz Rosji zajętych zostało 19 firm związanych z branżą spożywczą, obrotem nieruchomościami (12 firm) i handlem (6 firm).

Już przed wojną Putina Rosja miała największy w Europie udział własności państwowej. Putin oceniał go na ok. 50 proc. i twierdził, że to za dużo i kraj musi tutaj zmieniać proporcje. Od wojny Kreml zawłaszcza prywatne majątki, by mieć kontrolę i więcej pieniędzy na rozpętaną wojnę. Choć żadne liczby nie padają, to od wojny w rękach Kremla może już być nawet 70 proc. rosyjskiej gospodarki.