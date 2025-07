Mający siedzibę w Chicago przewoźnik rozpocznie za dwa tygodnie obsługę dwóch bezpośrednich lotów dziennie ze swojego węzła w Newark do Tel Awiwu – informuje portal informacyjny jns.org. United Airlines będzie pierwszym amerykańskim przewoźnikiem, który wznowi obsługę do Tel Awiwu od czasu wojny Izraela z Iranem.

United rozpoczęło sprzedaż lotów do i z Tel Awiwu na swojej stronie internetowej we wtorek, 8 lipca. Najtańszy bilet w obie strony w klasie ekonomicznej kosztuje 1150 dol., czyli niespełna 4200 złotych.

Amerykańskie linie lotnicze wznawiają rejsy do Izraela

Amerykańskie linie lotnicze, które zawiesiły loty do Izraela 13 czerwca na początku wojny z Iranem i zamknięcia izraelskiej przestrzeni powietrznej, miały wznowić obsługę Tel Awiwu 1 sierpnia. Przed atakiem Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. United obsługiwało najwięcej lotów do Izraela spośród wszystkich amerykańskich przewoźników. Jego główny rywal United, Delta Air Lines, ma wznowić obsługę z Nowego Jorku do Tel Awiwu 1 września. Może również zwiększyć liczbę lotów do Izraela w odpowiedzi na decyzję United.