Przy coraz droższej ropie i konieczności omijania zamkniętych przestrzeni powietrznych, a więc wydłużenia czasu podróży, bilety muszą podrożeć.

LOT do Rijadu nie poleciał

Włączenie się Amerykanów w najnowszą odsłonę konfliktu na Bliskim Wschodzie spowodowało eskalację napięcia. Linie lotnicze odwołują rejsy do krajów Zatoki. LOT nie poleciał w niedzielę do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. — Ze względu na sytuację w regionie dzisiejszy lot PLL LOT z Warszawy do Rijadu został odwołany. Pasażerom zaproponowano alternatywne połączenia umożliwiające kontynuację podróży. O decyzjach dotyczących kolejnych rejsów będziemy informować na bieżąco — powiedział „Rzeczpospolitej” Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u.

Ale i dubajskie Emirates i Qatar Airways przyleciały do Warszawy minimalnie opóźnione, natomiast ich odloty odpowiednio do Dubaju i Dohy zaplanowano o czasie. Potężnie opóźniony był rejs Air Arabia do Szarży. Wcześniej loty do Abu Zabi odwołał Wizz Air.

Rejsy do Rijadu, Dubaju, Bahrajnu i Kataru przynajmniej do końca tego miesiąca odwołały Singapore Airlines i British Airways. Przy tym singapurski przewoźnik ostrzegł, że także inne połączenia mogą ucierpieć.