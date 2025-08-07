Aktualizacja: 07.08.2025 14:32 Publikacja: 07.08.2025 13:29
W czołówce europejskiego wzrostu były także mniejsze polskie porty — Poznań i Wrocław, wynika z danych ACI Europe.
I po raz pierwszy, w całej Europie, odprawionych pasażerów było więcej, niż w roku 2019, czyli ostatnim przed pandemią. Liczba odprawionych pasażerów wzrosła średnio o 4,5 proc.. I wyraźnie widać, że popyt na loty międzynarodowe jest znacząco większy od krajowych (wzrost o 5,7 proc. wobec 2 proc.).
Olivier Jankovec, dyrektor generalny ACI Europe z jednej strony cieszy się z tak dobrych wyników, ale z drugiej ostrzega przed zagrożeniami natury geopolitycznej, zdarzającymi się dość często tego lata zakłóceniami operacyjnymi i nadal wielką niepewnością dotyczącej sytuacji gospodarczej w skali makro. — To wszystko wywiera ogromną presję na lotniska, a dynamika rozwoju jest dzisiaj naprawdę nieprzewidywalna. Nie mamy czegoś takiego, jak gwarantowany wzrost. Wiele też zależy od wyników lata, więc zobaczymy jak się to ułoży w kolejnych miesiącach — dodaje Olivier Jankovec.
W I półroczu 2025 najszybszy wzrost zanotowano na Słowacji (19,2 proc.), w Polsce (14,9 proc.), na Węgrzech (14,2 proc.), Malcie (11,7 proc.) oraz na Cyprze (9,2 proc.). Najtrudniejsza sytuacja była w Szwecji (minus 0,9 proc.), w Estonii (0,2 proc.) i na Islandii (1,4 proc.).
Niezbyt dobrymi wynikami mogą pochwalić się Niemcy i Brytyjczycy — w obu krajach wzrost ruchu wyniósł jedynie 2,3 proc., we Francji było to 3,6 proc., a w Hiszpanii 4,5 proc. Bo ogólnie słabe były wyniki największych europejskich portów, spośród których tylko rzymskie Fiumicino wysforowało się ponad przeciętną (plus 6,5 proc.) i odnotowało zadowalające wyniki. Londyńskie Heathrow może się „pochwalić” wzrostem o 0,2 proc. W przypadku paryskiego Charles de Gaulle było to 4,3 proc., a amsterdamskiego Schiphol i madryckiego Barajas — po 3 proc.
Lepsze wyniki miały mniejsze porty, tam, gdzie znaczący udział mają linie niskokosztowe. Wśród lotnisk odprawiających rocznie od 10 do 25 mln pasażerów liderem wzrostu był Kraków (18,7 proc.), Budapeszt (15 proc.) oraz warszawskie Lotnisko Chopina (13,2 proc.), gdzie liczba pasażerów rośnie w tempie 12-13 proc. rok do roku.
— Zdarza się, że w godzinach szczytowych pojawiają się spiętrzenia. Z tego powodu tak ważna jest właśnie modernizacja terminalu, aby dostosować infrastrukturę lotniskową do rosnącego ruchu pasażerskiego. Jednym z najpilniejszych działań jest planowana wymiana skanerów kontroli bezpieczeństwa, która rozpocznie się po zakończeniu sezonu letniego — mówi Anna Dermont, rzeczniczka warszawskiego lotniska.
