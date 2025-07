Ile będzie kosztować modernizacja Okęcia

W porównaniu z poprzednimi kosztorysami (ostatni był z grudnia 2024 r.) modernizacja stołecznego portu będzie tańsza. Ma kosztować nie 1,6 mld zł, a 940 mln zł. plus 40 proc. rezerwy na nieprzewidziane wydatki. – I jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj ostatniego słowa. Bo cały czas monitorujemy planowane wydatki – mówi Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL). Podkreśla, że te pieniądze się zwrócą, ponieważ jest to wkład we wzrost ruchu lotniczego, który w 2032 r. zostanie przeniesiony na CPK.

W ramach modernizacji Lotniska im. Chopina w Warszawie ma zostać rozbudowany terminal, a przepustowość lotniska ma się zwiększyć do 32 mln pasażerów rocznie. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2026 r., chociaż te przy pirsie południowym już wystartowały.

Jak zmieni się Lotnisko im. Chopina w Warszawie

Rozpoczęła się już również rozbudowa stanowisk postojowych. Przy pirsie południowym – wyjścia do samolotów od nr 40 – będzie ich o 83, czyli o 34 proc. więcej niż obecnie. Z północnej strony terminala jest szansa na zbudowanie kolejnych 9 przede wszystkim dla maszyn szerokokadłubowych, typu B787. Ich liczba zwiększyłaby się wtedy z 15 do 24. – W tym przypadku inwestycja będzie prowadzona po rozmowach z wojskiem, ale wszystko jest na dobrej drodze – zapewnia Łukasz Chaberski, prezes PPL.

Znacząco urośnie również powierzchnia terminala pasażerskiego – z 65 000 m2 do 189 115 m2, czyli będzie on większy o 15 proc. Prace projektowe mają zostać zakończone do końca przyszłego roku. Budowlane będą będą prowadzone sukcesywnie w latach 2026-2028. Udostępnienie pasażerom całkowicie zmodernizowanego terminala planowane jest w sezonie letnim 2029 r.