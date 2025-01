Schodzimy z chmur na ziemię. Co mówi nowa prognoza dla CPK?

A skoro początkowa przepustowość CPK ma wynosić 34 mln pasażerów, a już w pierwszym roku odprawi się tam 31,4 mln , to margines na rozwój nie jest zbyt mały? — Również nie, bo CPK będzie dysponowało wówczas projektami i pozwoleniami na budowę, które umożliwią szybkie zwiększenie przepustowości do 44 mln pasażerów. — Stosunkowo niewielkim nakładem środków spółka będzie w stanie uwolnić przepustowość CPK do 38 mln pasażerów rocznie niedługo po otwarciu. Możemy otworzyć dodatkową wyspę check-in, dodać dwie karuzele bagażu, dodatkowe stanowiska kontroli celnej i paszportowej.

Dlaczego możemy to zrobić? Wyższa prognoza to wyższe przychody. Każdy milion pasażerów więcej to są setki milionów złotych dodatkowych przychodów - tłumaczył prezes Kuś.

Czytaj więcej Transport Będzie co przenosić do CPK. Rekordy na Lotnisku Chopina Lotnisko Chopina w Warszawie w październiku odprawiło niemal 1,9 mln pasażerów. To o 14,6 proc. więcej niż w ubiegłym roku. I więcej niż prognozował wcześniej port.

Prognozy przewidują również wysokości opłat lotniskowych, które zapisano w biznesplanie CPK. Nie zostały one jednak ujawnione ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wiadomo również, jak ostatecznie będzie się nazywał nowy port. Baranów? CPK? Mało prawdopodobne. Podobnie, jak Solidarność. Lotnisko Chopina II ? To już bardziej możliwe. Ale ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Natomiast z całą pewnością wiadomo, że ruch pasażerski zniknie z Okęcia.

Dlaczego CPK wybrało IATA na autora prognoz? - To proste — tłumaczył minister Maciej Lasek . — IATA dzisiaj zrzesza ponad 320 linii lotniczych z całego świata, odpowiadających za ponad 80 proc. globalnego ruchu lotniczego. A kto inny wie więcej o lataniu niż linie lotnicze — mówił pełnomocnik rządu ds CPK.