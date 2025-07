Takie wrażenie można było odnieść po porażce Brazylijczyków na Paris Air Show, kiedy LOT zdecydował się na wybór A220. Embraer ogłosił wtedy szybko dwa duże kontrakty w RPA i USA. A umowy nie dotyczyły jedynie dostaw samolotów, ale także inwestycji w infrastrukturę lotniczą. Brazylijczycy uznali wówczas, że w Polsce ponieśli porażkę głównie z przyczyn geopolitycznych. Zaprzeczył temu prezes LOT-u, Michał Fijoł. Teraz geopolityka wyraźnie nie miała wpływu na wybór Duńczyków.

Dostawy E2 dla SAS mają rozpocząć się pod koniec 2027 roku i będą odbywać się w tempie po jednej sztuce miesięcznie przez 4 lata. Czyli praktycznie tak, jak miało to być w przypadku LOT-u.

Tym samym SAS stał się 22. przewoźnikiem, który będzie miał w swojej flocie E2, najnowszy produkt Embraera. Flota SAS-u składa się dzisiaj ze 131 maszyn, w tym jest tylko 12 samolotów dalekiego zasięgu, reszta to airbusy (jest ich najwięcej), ATR i embraery (12).

SAS wybrał E2, bo chciał bezproblemowego powiększenia floty, a brazylijskie samoloty już zna

— To jest odważna inwestycja w przyszłość SAS-u i ogromny krok do przodu w naszej transformacji. To także bezproblemowe wdrożenie nowych maszyn — mówił na konferencji prasowej w Kopenhadze dyrektor generalny SAS-u, Anko van der Werff.

I nie ukrywał, że o wyborze brazylijskich maszyn, a nie konkurencji zdecydowała ich oszczędność oraz sprawność operacyjna. Podkreślił również, że ważnym argumentem było to, jak ciche są te maszyny, co ma szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy głównym lotniskiem dla SAS jest Kopenhaga, a port jest położony blisko miasta. Wspominał także o tym, że E2 jest maszyną gotową do latania z dodatkiem zrównoważonego paliwa (SAF).