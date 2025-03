Apetyt także na kontrakty wojskowe. Embraer oferuje Polsce samolot transportowy

Ale Embraer ma większe plany dla polskiego rynku w sytuacji, kiedy Europa, w tym także Polska, coraz więcej pieniędzy przeznacza na obronność.

Chodzi tutaj o samolot transportowy KC-390 Millennium.Takie maszyny, które są w stanie wziąć na pokład 80 pasażerów i kilka sztuk sprzętu, na przykład helikopter Black Hawk, ma w swojej flocie już kilka krajów NATO, w tym Portugalia, Czechy, Węgry Szwecja i Austria.

— Oferując samolot KC-390 Millennium Polsce – czołowemu krajowi w NATO – zyskujemy szansę na nawiązanie współpracy z doświadczonym i silnie rozwiniętym polskim sektorem przemysłu obronnego. To także okazja dla Polski, by stać się kluczowym członkiem europejskiego ekosystemu C-390, z dostępem do kompleksowego pakietu przemysłowego, szkoleniowego i serwisowego. Polska to dla nas potencjalnie długoterminowy partner operacyjny i przemysłowy oraz idealna lokalizacja dla europejskiej linii montażowej, którą planujemy rozwijać - zapewnia Frederico Lemos, członek zarządu ds. handlowych Embraer Defense & Security.