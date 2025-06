Airbus A220 to regionalny odrzutowiec który, w zależności od wariantu, może pomieścić od 100 do 160 pasażerów. Jak wszystkie samoloty Airbusa A220 jest w stanie operować z wykorzystaniem do 50 proc. zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF).

– To niezakłócony rozwój LOT-u pozwala na tak duży zakup. Jedna i druga oferta była mocna technologicznie, ale jak rozumiem, liczył się rachunek ekonomiczny i to, kto niżej zejdzie z ceną – ocenił transakcję Adrian Furgalski, ekspert rynków transportowych, prezes ZDG TOR.

Bardziej powściągliwie wypowiada się na temat wyboru LOT-u Dominik Sipiński z ch-aviation. – Partnerstwo z Airbusem niewątpliwie daje większe możliwości polityczne, także w zakresie polityki przemysłowej i obronnej. A220 to bardzo wydajny samolot, o dłuższym zasięgu i większej liczbie miejsc niż E2. To daje większe pole do rozwoju i możliwości rozwoju siatki średniodystansowej. Otwarte pozostaje pytanie, czy LOT da radę zbudować siatkę bez samolotów poniżej 100 miejsc.

Jego zdaniem przejście na platformę A220 będzie dla LOT-u kosztowne i skomplikowane z uwagi na konieczność przeszkolenia załóg od zera, zbudowania bazy technicznej, pozyskania części zapasowych. A okres przejściowy, gdy we flocie będą obydwie rodziny samolotów regionalnych, może wiązać się też z komplikacjami operacyjnymi.

Inwestycje w polską gospodarkę?

Obie oferty, i Airbusa, i Embraera, wiązały się z obietnicami dużych inwestycji w polskiej gospodarce. Wouter van Wersch, wiceprezes Airbusa ds. międzynarodowych, w rozmowie z „Rzeczpospolitą ” nie ukrywał, że dla Airbusa priorytet to dostawa samolotów dla LOT-u. – Ale widzimy także możliwości w przemyśle obronnym. Gotowi jesteśmy zaangażować się w budowę helikopterów, chodzi tutaj o model H145 – mówi „Rzeczpospolitej” Wouter van Wersch. Wspominał również o zaangażowaniu się w serwisowanie i remonty samolotów (nie tylko maszyn cywilnych, ale i w obronności), a także inwestycjach w cyfryzację i IT. Zapowiadał gotowość do zwiększenia zatrudnienia w Polsce do 1500 osób w roku 2030. Dzisiejsze zakupy Airbusa w Polsce są warte 500 mln euro rocznie i miałyby wzrosnąć o kolejnych 200 mln euro.

Embraer zapowiadał zainwestowanie w Polsce w stworzenie centrum produkcyjnego dla wojskowych samolotów wielofunkcyjnych KC-390 Millennium, modernizację samolotów pasażerskich typu E190 do wersji transportowej, produkcję podzespołów dla E2 oraz prace nad technologiami lotniczymi, remonty, a także inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe.