LOT wybrał samoloty regionalne Airbusa. Jest umowa także na silniki

LOT-owskie A220-100/300 będą napędzane silnikami rodziny PW1500G amerykańskiego producenta Pratt&Whitney. Na ich dostawę LOT podpisał w Paryżu oddzielne porozumienie. Obejmuje ono nie tylko dostawę napędu, ale i współpracę w eksploatacji floty samolotów regionalnych.

Airbus A220 to regionalny odrzutowiec, który w zależności od wariantu może pomieścić od 100 do 160 pasażerów. Jego maksymalny zasięg to 6,7 tys. kilometrów, czyli będzie w stanie dolecieć do wszystkich lotnisk obsługiwanych w Europie przez LOT. Maszyna jest niskoemisyjna, generuje mniej hałasu, a zużycie paliwa na pasażera jest o jedną czwartą niższe w porównaniu z poprzednimi generacjami samolotów eksploatowanych przez LOT, czyli Embraerów E-175 i E-195.

— Samoloty rodziny Airbus A220, które zaczną dołączać do floty PLL LOT od 2027 roku, otwierają nowe możliwości rozwoju i wzrostu, które są filarami naszej strategii — mówił po podpisaniu umowy prezes LOT-u Michał Fijoł.

- A220 odegra kluczową rolę w modernizacji floty LOT-u oraz strategii rozbudowy siatki połączeń. Samoloty A220-100 i A220-300 stanowią idealną kombinację dla tych potrzeb - mówi Benoît de Saint-Exupéry, wiceprezes Airbusa ds sprzedaży samolotów komercyjnych, cytowany w informacji prasowej.

W A220 będzie polski wkład

W konfiguracji dla PLL LOT Airbus A220 będzie wyposażony w produkowane w Świebodzinie fotele Recaro. Wśród udogodnień dla pasażerów znajdą się m.in. uchwyty na urządzenia mobilne, porty USB-C o mocy 60W umożliwiające szybkie ładowanie w podróży telefonów komórkowych czy laptopów oraz uchwyty na kubki. LOT obiecuje również, że na pokładzie A220 będzie dostępny internet.