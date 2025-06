Lotnictwo to przyszłość gospodarki

Transport lotniczy zapewnia 3,9 proc. globalnego PKB i 86,5 mln miejsc pracy. Kraje wyspiarskie, a także te bez dostępu do morza, w odległych zakątkach świata nie mogą dobrze funkcjonować bez niego. Np. Islandia osiąga 25,1 proc. swego PKB dzięki przewozom lotniczym. Międzynarodowa turystyka nie mogłaby istnieć bez transportu lotniczego. Globalnie 58 proc. zwiedzających lub odpoczywających ludzi na świecie korzysta w samolotów. Turyści zapewniają Maroku 7,9 proc. PKB, a Tajlandii 6,8 proc.

Optymizm branży

- Dochodzi do różnych turbulencji z powodu aktualnej sytuacji geopolitycznej i niepewności w handlu. Jesteśmy na samym początku, ale mimo wszystko pierwsze sygnały dają nam pewną nadzieję — powiedział dziennikarzom Antonio da Costa, wiceprezes Airbusa ds. analiz rynku i prognoz. Dodał, że w obecnej prognozie uwzględniono większą stabilizację sytuacji niż w ubiegłorocznej, na którą miało wpływ wychodzenie z okresu zastoju w czasie pandemii.

Poinformował przy okazji, że ok. 40 proc. popytu na samoloty wąskokadłubowe, czyli na niemal 14 200 sztuk, zostało już potwierdzone u producentów, pozostała więc otwarta kwestia zaspokojenia popytu na ok. 20 tys. sztuk i na 5600 maszyn szerokokadłubowych. Da Costa podkreślił utrzymującą się tendencję przesuwania rynku w kierunku Azji: ok. 45 proc. dużych dostaw w ciągu 20 lat, czyli ok. 19 600 samolotów, trafi do Chin i pozostałych krajów regionu.

Airbus liczy na wykonanie planu 2025 roku

Airbus ma ostrożną nadzieję, że uda mu się zrealizować tegoroczny plan dostarczenia klientom 820 samolotów mimo zatorów, które zablokowały dostawę prawie 40 maszyn, z czekających na silniki spółki CFM do maszyn wąskokadłubowych i na elementy wyposażenia i toalet w samolotach szerokokadłubowych — poinformował Christian Scherer, szef działu samolotów cywilnych

- Nie zmieniliśmy naszych planów dostaw. Przestrzegam jednak przed zbytnim uogólnianiem na podstawie danych z kolejnych miesięcy — powiedział Scherer dziennikarzom. — Rośnie stopniowo produkcja silników, które dostajemy od CFM, Powodem, dla którego nie zmieniliśmy naszych przewidywań na ten rok jest to, że wierzymy, że do końca roku dostaniemy te silniki. Jest stopniowa poprawa, lekko opóźniona na tę chwilę, ale mamy ostrożną nadzieję, że wszystko się uda — powiedział i dodał. — Teraz mamy w naszym systemie prawie 40 szybowców (samolotów bez silników). — Jeśli chodzi o produkcję maszyn z rodziny A320, planowo zmierzamy do rytmu 75 co miesiąc, teraz przekraczamy już 60 — poinformował. A całe spotkanie podsumował stwierdzeniem, że popyt na samoloty jest bardzo duży.