– Większa flota ma wpływ na rozwój wymiany handlowej, rynku pracy, produktywności, dostępu do edukacji, utrzymania więzi rodzinnych, poprawę connectivity, napływ inwestycji oraz ułatwienie działalności badawczo-rozwojowej – komentuje to zamówienie Adrian Furgalski. – Znaczenie transportu lotniczego jest szczególnie widoczne w branżach, które wymagają szybkiego transportu wytwarzanych dóbr, a do takich należy zaliczyć farmację, produkcję urządzeń elektronicznych, komponentów motoryzacyjnych lub lotniczych oraz segment dóbr szybko psujących się – wylicza.

Wouter van Wersch, wiceprezes Airbusa ds. międzynarodowych, zaznacza, że to konsorcjum zatrudnia teraz w Polsce ok. 800 osób i widzi możliwości zwiększenia swojej obecności. – Naturalnie priorytetem jest dostawa samolotów dla LOT-u i związane z tym inwestycje, ale widzimy także możliwości w przemyśle obronnym. Gotowi jesteśmy mocno zaangażować się w budowę helikopterów, chodzi tutaj przede wszystkim o model H145. Oczywiście związane byłoby to z kolejnymi inwestycjami – mówi „Rzeczpospolitej” Wouter van Wersch.

I zapowiada gotowość do zwiększenia zatrudnienia w Polsce do 1500 osób w roku 2030. A liczba wygenerowanych pośrednio nowych miejsc pracy sięgnęłaby 19 tysięcy. Dzisiejsze zakupy Airbusa w Polsce mają wartość 500 mln euro rocznie. Miałaby ona wzrosnąć o kolejnych 200 mln euro. – Nasze plany przewidują również zaangażowanie się w serwisowanie i remonty samolotów. Dotyczy to nie tylko maszyn cywilnych, ale i obronności. Widzimy też ogromne możliwości dla inwestycji w cyfryzację i IT. Mamy już w Gdańsku swoją firmę Nav Blue, wobec której mamy plany rozwojowe. Mówimy tutaj o kilkuset dodatkowych osobach, które chcielibyśmy zatrudnić – mówi wiceprezes Airbusa.

Ambitne plany Embraera

Brazylijski Embraer planuje w Polsce zainwestować w stworzenie centrum produkcyjnego dla wojskowych samolotów wielofunkcyjnych KC-390 Millennium, modernizację samolotów pasażerskich typu E190 do wersji transportowej, produkcję podzespołów dla serii E2 oraz prace nad technologiami lotniczymi, remonty, a także inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe.