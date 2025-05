- Polska wyraźnie wyrasta w strukturach Ryanaira na drugą, po Irlandii, centralę operacyjną. Weszliśmy w tej chwili praktycznie w każdy obszar działalności, który jest w liniach lotniczych. Mamy przewoźnika, linię Buzz, a więc samoloty z załogami, obsługujące loty czarterowe i regularne. Jest już centrum operacyjne lotów i planowania załóg, centrum serwisowe i hangary, powstały IT Labs, czyli zespoły ludzi zatrudnionych do rozwoju aplikacji Ryanaira. Teraz powstanie centrum obsługi klienta, czyli obsługa naziemna - wylicza Michał Kaczmarzyk, prezes Buzza.

W Polsce pracę w strukturach Ryanaira znalazło już prawie 3,5 tys. osób. - Samo zatrudnienie w Buzzie, to 2 tys. osób. Prawie 500 osób pracuje już we Wrocławiu, gdzie mamy hangary remontowe do serwisowania i napraw Boeingów 737, a także IT Labs, centrum innowacji i technologii. 700 osób pracuje w obsłudze pasażerów Ryanaira, 150 osób – w centrum symulatorowo-treningowym dla załóg lotniczych w Krakowie. Teraz dojdzie kolejnych 200 - dodaje prezes Buzza i szef Ryanaira w Polsce.

Ile Ryanair zainwestował w Polsce?

Inwestycje Ryanaira w Polsce – według wyliczeń Kaczmarzyka - sięgają w sumie kilku miliardów dolarów.

- W prostym sposobie, w jaki linie lotnicze wyceniają inwestycje, zakłada się, że każdy postawiony w samolot wiąże się z wydatkiem wysokości 100 mln dol. Założona w Polsce linia lotnicza Buzz ma 74 samoloty i obroty na polskim rynku sięgające 3 mld zł - mówi Michał Kaczmarzyk.