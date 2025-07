Gazeta RBK przypomina, że na początku roku Silent Crow poinformował o włamaniu do baz danych Rosreestru (rejestr firm Rosji) oraz ataku na Rostelecom (państwowy operator komórkowy).

„Takie wypowiedzi hakerów należy traktować z ostrożnością. Często wyolbrzymiają one skalę ataku w celu wywarcia presji psychologicznej lub autopromocji. Teoretycznie jednak możliwy jest długotrwały atak z wewnętrzną obecnością intruzów w infrastrukturze IT – zwłaszcza jeśli wykorzystano ukierunkowane ataki phishingowe, luki zero-day i ukryte narzędzia zdalnego dostępu” – powiedział RBK Kirił Lewkin, z firmy IT Softline Group.

Prokuratura Rosji wszczyna dochodzenie ws. ataku hakerskiego na podmoskiewskie lotnisko

Według Lewkina współczesne infrastruktury są złożone i wymagają stałego monitorowania, a nawet duże firmy mogą nie zauważyć od razu wycieku danych lub złośliwej aktywności. A jeśli mówimy o całkowitym zniszczeniu infrastruktury wirtualnej i fizycznej, „jest to niezwykle mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe przy pełnym dostępie i wysokim poziomie uprawnień”.

Prokuratura generalna Rosji poinformowała o podjęciu działań nadzorczych w związku z opóźnieniem i odwołaniem lotów na lotnisku Szeremietiewo.

„Przyczyną była awaria systemu informacyjnego Aerofłotu na skutek ataku hakerskiego” – przyznała prokuratura w oświadczeniu. „Na podstawie wyników śledztwa wszczęto postępowanie karne w oparciu o przestępstwo określone w części 4 artykułu 272 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (nieuprawniony dostęp do informacji komputerowych)”.