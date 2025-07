Wcześniej „Minval Politika”, który w Azerbejdżanie uważany jest za wiarygodne źródło informacji, opublikował fragmenty raportu sporządzonego na podstawie zeznań Paladiczuka. Powiedział on, że jego oddział wykrył „potencjalny cel” w gęstej mgle. Określono wówczas prędkość, z jaką się przemieszczał, oraz wysokość, na jakiej się znajdował. Wtedy też otrzymał telefoniczny rozkaz, aby wykryty obiekt zniszczyć — mimo że były wątpliwości, czy jest to obiekt cywilny, czy wojskowy.

Generał mataczył, kłamał, zacierał ślady

Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że nieprawdą było to, co później utrzymywał Tołopiło — jakoby pocisk wystrzelony przez jego żołnierzy z zestawu Pancyr-S1 uległ autodestrukcji, przez co jego oddział nie mógł spowodować katastrofy. Jak twierdzi „Minval Politika”, generał usiłował przerzucić winę na rosyjskich kontrolerów ruchu lotniczego, którzy mieli błędnie odczytać parametry azerbejdżańskiego samolotu, a następnie na rosyjską obronę przeciwlotniczą, składając zeznania niezgodne z prawdą.

Nie został za to ukarany. Wręcz przeciwnie — natychmiast po zamknięciu rosyjskiego śledztwa otrzymał awans i został zastępcą dowódcy obrony przeciwlotniczej we Wschodnim Okręgu Wojskowym. W maju 2025 awansowano go ze stopnia generała majora na generała porucznika.

W rosyjskim raporcie, na który powołują się azerbejdżańskie media, znalazła się również adnotacja, że to „załoga Paladiczuka popełniła błędy techniczne i organizacyjne, co uniemożliwiło zidentyfikowanie samolotu pasażerskiego w odpowiednim czasie”.