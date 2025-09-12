04:48 Pierwsza dama Austrii z wizytą w Irpieniu

Doris Schmidauer, żona prezydenta Austrii Aleksandra Van der Bellena, przebywała z wizytą w obwodzie kijowskim. Odwiedziła m.in. Irpień - miasto, które ucierpiało w czasie pierwszych tygodni rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

04:42 Donald Trump sugeruje, że naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony mogło być pomyłką

- To mogła być pomyłka. To mogła być pomyłka – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami. - Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego co jest związane z całą sytuacją. Ale, miejmy nadzieję, to wszystko się skończy – dodał.

04:39 W Sumach SBU zatrzymała 22-latka, który współpracował z Rosjanami

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy – jak czytamy w komunikacie „udaremnił nową próbę uzyskania aktualnych informacji o liniach obrony we frontowych obwodach Ukrainy”. „Podejrzany próbował zlokalizować sprzęt do walki radioelektronicznej, fortyfikacje, pozycje ogniowe artylerii i trasy przerzutu sił (...) w obwodach sumskim i dniepropietrowskim” - informuje SBU. Zatrzymany to 22-latek z Sum, który został pozyskany do współpracy przez FSB za pośrednictwem komunikatora Telegram. Mężczyzna współpracował z Rosjanami w zamian za pieniądze. Teraz grozi mu 12 lat więzienia.

04:36 W miejscowościach objętych obowiązkową ewakuacją rodzin z dziećmi w obwodzie donieckim nadal przebywa 1 372 takich rodzin

Informacje takie przekazują władze obwodu donieckiego. Z ich komunikatu wynika, że na terenach objętych przymusową ewakuacją rodzin z dziećmi przebywa obecnie 1 743 dzieci. Chodzi o dziewięć miejscowości na terenie pięciu hromad (gmin). W ciągu tygodnia ewakuowano 133 rodziny, w których wychowuje się 205 dzieci.

04:33 Na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia pod kryptonimem Zapad 2025

Wspólne ćwiczenia rosyjskiej i białoruskiej armii potrwają od 12 do 16 września. Białoruski resort obrony podaje, że ćwiczenia mają sprawdzić zdolności Rosji i Białorusi do „zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Państwu Związkowemu (Związkowi Białorusi i Rosji – red.) i gotowość do odparcia potencjalnej agresji”. W związku z ćwiczeniami od północy Polska zamknęła całkowicie granicę z Białorusią.

04:32 W nocy ukraińskie drony atakowały Moskwę

Na podejściach do Moskwy strąconych zostało w nocy siedem dronów – wynika z informacji przekazywanych przez mera stolicy Rosji, Siergieja Sobianina.

04:28 W piątek z oficjalną wizytą do Kijowa przyjedzie nowa szefowa MSZ Wielkiej Brytanii

„Zdecydowałam się odwiedzić Ukrainę w pierwszych dniach sprawowania urzędu ministra spraw zagranicznych, ponieważ bezpieczeństwo Ukrainy jest kluczowe dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii” - oświadczyła Yvette Cooper, cytowana przez brytyjski MSZ. Cooper dodała, że Londyn przekaże 142 mln funtów na naprawę ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Ukraina będzie pierwszym krajem, który Cooper odwiedzi jako szefowa MSZ.

04:24 Zmasowany atak ukraińskich dronów na obwód leningradzki w Rosji

Gubernator obwodu Aleksandr Drozdenko poinformował, że obrona powietrzna odparła atak ponad 20 ukraińskich dronów, które pojawiły się nad obwodem leningradzkim. Drozdenko poinformował też o szczątkach strąconego drona, które spadły na miasto Tosno. Dodał jednak, że nie ma informacji o zniszczeniach lub poszkodowanych.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1296 dniu wojny

